Cei cinci acuzați sunt patru ucraineni și un rus. Potrivit Procuraturii Naționale a Poloniei, aceștia „au acționat în numele serviciilor de informații ale Federației Ruse”.

Unul dintre bărbați, Viaceslav S., a primit sarcina să trimită două colete explozive în Statele Unite și Canada și a făcut planuri în acest sens.

Vladislav D., un alt suspect, a primit instrucțiuni să pregătească colete explozive care să fie folosite în atacuri pe teritoriul Marii Britanii și cel al Poloniei.

Un al treilea suspect citat, Vladislav B., este acuzat că a primit, depozitat și transportat colete explozive între Vilnius, capitala Lituaniei, și Kaunas, un alt oraș din țara baltică.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă să fie condamnați la închisoare pe viață.

Un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a declarat pentru Reuters că suspecții au fost identificați și reținuți în cooperare cu autoritățile de la Kiev. El le-a transmis cetățenilor ucraineni să nu cadă în capcana serviciilor secrete rusești cu promisiuni de „bani ușor de făcut”.

În Lituania, un grup de cetățeni străini acuzați că au plănuit atacuri incendiare în mai multe țări europene, inclusiv în România, a fost arestat și trimis în judecată. Este vorba despre cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus. Autoritățile de la Vilnius spun că operațiunea a fost coordonată din Rusia și are legătură directă cu serviciile militare de informații ale Moscovei. În România, țintele ar fi fost în infrastructura petrolieră.

Anterior, Serviciul Român de Informații (SRI) a dejucat o tentativă de sabotaj organizată de Rusia, care viza un sediu din București al NOVA POST, cea mai mare companie ucraineană de curierat. DIICOT a reținut doi suspecți pe 16 octombrie 2025.

În paralel cu invazia din Ucraina, Rusia duce un război hibrid – cu acte de sabotaj, operațiuni de dezinfomare și manipulare, propagandă, implicare în procesele electorale, politicieni cumpărați etc. – împotriva statelor membre NATO și UE în scopul de a reduce sprijinul pentru țara atacată și de a distruge cele două blocuri responsabile de securitatea și prosperitatea Europei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE