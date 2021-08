„Ca educator, cu o experiență de peste un deceniu în învățământ, am întâlnit părinți și părinți. Unii mai degajați și încrezători, alții mai speriați și temători, dar am venit mereu în întâmpinarea lor cu sfaturi, îndrumări și ne-am conectat având în vedere că aveam un numitor comun – copilul. Am creat un parteneriat, am comunicat ori de câte ori am avut posibilitatea pentru a cunoaște cât mai bine copilul și pentru a-i învăța obiceiurile care m-ar putea ajuta pe mine pentru a-i forma un drum mai lin.

Începerea grădiniței poate fi chiar un moment plăcut. Părintele câștigă timp și mai scapă din griji, copilul ia contact cu jucării și prieteni noi, dezvoltă noi aptitudini, își însușește noi achiziții și noi norme pe lângă cele deja însușite în mediul familial, își dezvoltă vocabularul, învață să înțeleagă lumea înconjurătoare.

E nevoie de câțiva pași pe care îi pot face părinții privind etapa aceasta firească prin care trebuie să treacă la un moment dat. Ce putem face, în rândurile de mai jos:

În primul rând, atât timp cât este posibil, trimiteți copilul la grădiniță atunci când este pregătit. Prezentați grădinița ca fiind ceea ce este – un loc frumos, cu multe avantaje, activități, copii, jucării. Optați pentru o grădiniță în care se face o acomodare blândă. Găsiți forma cea mai potrivită de a lăsa copilul la grădiniță. Observați de cine se desprinde mai ușor dimineața, de mama sau de tata, și acela dintre voi va fi responsabil cu a-l duce la grădiniță. Sau poate de o bunică sau o bonă. Nu-l aduceți în brațe până la ușa grădiniței, ci de mână. Dacă îi place să meargă cu bicicleta sau trotineta, încercați să-l convingeți să se deplaseze cu drag spre grădiniță dacă o face însoțit de unul dintre obiectele de joacă preferate. Nu forțați să stea copilul din prima săptămână până la finalul programului. Adaptați-vă în funcție de starea și sentimentele lui. Copiii vor refuza să vină la grădiniță. Rezolvați prin joacă această situație. Aflați motivul real pentru care plânge copilul înainte de a pleca de acasă sau după programul de la grădiniță. Faceți schimb de roluri. Îi explicați că dumneavoastră sunteți copilul, iar el mama. Găsiți calea de comunicare eficientă pentru a-l determina să vă motiveze toate nevoile. Seara, înainte de culcare, folosiți-vă de prietenii lui de pluș și dați-le nume reale din grupa de la grădiniță. Aflați cine îl deranjează, de cine s-a lipit mai mult, pe cine place. Faceți o miniscenetă cu ajutorul jucăriilor. Vorbiți-i mult despre ce se întâmplă la grădiniță. Comunicați permanent cu personalul grădiniței. Lăsați-l să-și ia jucăria preferată la grădiniță pentru un confort psihic sporit. Pregătiți seara împreună ghiozdanul și hainele”.

