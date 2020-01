De Petre Dobrescu,

Competiția ”20 European Best Destinations” este organizată de Asociația European Best Destinations, care are sediul la Bruxelles și scopul declarat de a promova cultura și turismul în Europa. Asociația colaborează cu peste 300 de birouri turistice europene.

Podul Minciunilor, unul dintre locurile căutate de turiștii care ajung la Sibiu

“Sibiul este o destinație unică în Europa, o locație autentică, ce oferă vizitatorilor ceva pe gustul fiecăruia, experiențe reale și unice, într-o destinație frumoasă. Catedralele sale, casele colorate, dar și numeroasele sale instituții culturale, precum Muzeul Brukenthal, evenimentele de calitate, locurile unice, cum este Podul Minciunilor, aduc faimă internațională Sibiului, un oraș care cunoaște în prezent o creștere a vizibilității și pe rețelele sociale, fiind una dintre locațiile care arată foarte bine pe Instagram”, motivează organizatorii includerea Sibiului în competiție, conform tribuna.ro.

Celelalte destinații din competiție sunt Colmar (Franța), Rijeka (Croația), Madrid, Menorca (Insulele Baleare, Spania), Berlin, Cascais (Portugalia), Namur (Belgia), Tbilisi (Georgia), Heviz (Ungaria), Roma, Viena, Rotterdam (Olanda), Rochefort Ocean (Franța), Bydgoszcz (Polonia), Cork (Irlanda), Praga, Atena, Paris, Reykjavik (Islanda).

Competiția se desfășoară în perioada 15 ianuarie – 5 februarie, online. Se poate vota pe https://vote.ebdest.in/.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX | Medicii legiști au stabilit cauza morții Cristinei Țopescu. „Infarctul rămâne principala cauză. Inima era mai grasă decât în mod normal”

Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a anunțat demisia guvernului de la Moscova

Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată pentru opt infracțiuni. E acuzat că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu

GSP.RO Ironizată de Ion Țiriac, Mihaela Buzărnescu taxează aroganța miliardarului: „Vă rog frumos să țineți minte ...” :D

HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2020. Balanțele primesc mai multă atenție