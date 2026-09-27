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Siegfried Mureșan le-a trimis miniștrilor propuși câte o scrisoare cu „misiunea pentru România”: „Fiți cu ochii pe guvern”

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
Vlad Chirea (foto)
Vlad Chirea (foto)
Fotoreporter
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Siegfried Mureșan, depunerea programului de guvernare in parlament 26 septembrie 2026
Siegfried Mureșan a depus lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament Sursa foto: Vlad Chirea/ Libertatea
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Premierul desemnat Siegfried Mureşan a scris duminică, 27 septembrie 2026, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care anunță faptul că a transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propune o scrisoare cu misiunea sa pentru România.

Cuprins:

Mesajul transmis de Siegfried Mureșan

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România.

Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru. Fiți activi. Fiți cu ochii pe guvern", a spus Siegfried Mureșan, în postarea sa pe Facebook.

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Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la ora 11:00, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Executiv.

Parlamentul a stabilit calendarul pentru învestirea noului Guvern, audierile miniștrilor propuși în comisiile de specialitate urmând să se desfășoare luni, 28 septembrie, între orele 14:00 și 20:00, și marți, 29 septembrie, între orele 10:00 și 20:00, cu programul detaliat și repartizarea pe comisii disponibile pe site-ul Camerei Deputaților.

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Tags: Parlamentul României Siegfried Mureșan
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