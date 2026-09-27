Premierul desemnat Siegfried Mureşan a scris duminică, 27 septembrie 2026, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care anunță faptul că a transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propune o scrisoare cu misiunea sa pentru România.

Mesajul transmis de Siegfried Mureșan

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România.

Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru. Fiți activi. Fiți cu ochii pe guvern", a spus Siegfried Mureșan, în postarea sa pe Facebook.

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