Siegfried Mureșan face vineri, 18 septembrie, declarații la ora 13:00 de la Palatul Parlamentului. Alături de premierul desemnat va fi prezent și premierul interimar Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan: „Sunt pregătit şi acum să formăm un guvern serios”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat vineri, la Parlament, că este pregătit să construiască un guvern serios, pro-european şi axat pe reforme şi modernizarea României, stabilind alături de PNL, USR şi UDMR demararea elaborării programului de guvernare.

„Am fost informat ieri de președintele României cu privire la intenția de a mă desemna. (..) Mulțumesc președintelui pentru aceasta desemnare pe care o accept. Mulțumesc colegilor mei pentru parteneriatul constant, strâns, pe care l-am avut în aceasta perioada.”, a spus premierul desemnat de Nicușor Dan.

„Am fost pregătit atunci şi sunt pregătit şi acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creşterea nivelului de trai oamenilor şi în măsuri bune pentru oameni. Sunt conştient că România are nevoie de un guvern serios şi credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an”, a spus Siegfried Mureşan, la Parlament.

Totodată, acesta a subliniat că România a devenit o țară mai stabilă și mai puternică în raport cu perioadele anterioare, considerând că este esențial să menținem această direcție.

„Ce va urma? Am decis că împreună cu experţii noştri din Partidul Naţional Liberal, din Uniunea Salvaţi România şi din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru ţară, din prima zi în care acest guvern va fi învestit, a transmis Siegfried Mureșan din Parlamentul României.

Mureșan va începe de astăzi să lucreze la programul de guvernare împreună cu colegii din cele trei partide.

„Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm priorităţile programului de guvernare şi obiectivul nostru este ca pe baza priorităţilor programului de guvernare să avem o discuţie cu parlamentarii din Parlamentul României. Vom fi extrem de transparenţi la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăţi, le vom comunica. Şi repet, în următoarele zile vom începe prin munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european şi credibil.”, a mai spus Siegfried Mureşan.

Siegfried Mureșan a transmis pe Facebook, vineri dimineață, că a început lucrul la formarea noului Guvern. Liberalul a anunțat că procesul va fi comunicat transparent și că urmează o conferință de presă comună pe tema formării Executivului.

„Ne-am apucat de lucru”, a transmis Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că procesul de formare a Guvernului va fi comunicat public pe parcurs.

„Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului.”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

În mesajul său, Siegfried Mureșan le-a mulțumit formațiunilor care au colaborat pentru susținerea desemnării sale.

„Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem.”, a mai scris Siegfried Mureșan.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru rolul de premier al României

Desemnarea lui Mureșan a venit după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare de joi, 17 septembrie. Președintele Nicușor Dan a spus că nu s-a conturat o majoritate parlamentară, dar l-a ales pe Mureșan după ce acesta a primit cele mai multe susțineri în cadrul consultărilor.

După anunțul președintelui, Siegfried Mureșan a confirmat că acceptă desemnarea pentru funcția de premier.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a transmis liberalul.

Mureșan este europarlamentar PNL și vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European. Desemnarea sa reprezintă a treia încercare de formare a unui Guvern după demiterea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan trebuie să formeze echipa guvernamentală și să obțină votul de încredere al Parlamentului. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea Cabinetului și prezentarea acestuia în Parlament. Această perioadă de 10 zile va începe oficial abia de luni, odată cu publicarea decretului de desemnare în Monitorul Oficial.