Siegfried Mureșan începe negocierile pentru formarea Guvernului: „Ne-am apucat de lucru”

Siegfried Mureșan a transmis, după ce a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan, că a început lucrul la formarea noului Guvern. Liberalul a anunțat că procesul va fi comunicat transparent și că urmează o conferință de presă comună pe tema formării Executivului.

Siegfried Mureșan a început demersurile pentru formarea noului Guvern, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat, joi, 17 septembrie, pentru funcția de prim-ministru.

Europarlamentarul PNL a transmis un mesaj pe Facebook vineri dimineață.

„Ne-am apucat de lucru”, a transmis Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că procesul de formare a Guvernului va fi comunicat public pe parcurs.

„Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului.”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

În mesajul său, Siegfried Mureșan le-a mulțumit formațiunilor care au colaborat pentru susținerea desemnării sale.

„Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem.”

Desemnarea lui Mureșan a venit după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare de joi, 17 septembrie. Președintele Nicușor Dan a spus că nu s-a conturat o majoritate parlamentară, dar l-a ales pe Mureșan după ce acesta a primit cele mai multe susțineri în cadrul consultărilor.

După anunțul președintelui, Siegfried Mureșan a confirmat că acceptă desemnarea pentru funcția de premier.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a transmis liberalul.

Mureșan este europarlamentar PNL și vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European. Desemnarea sa reprezintă a treia încercare de formare a unui Guvern după demiterea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan trebuie să formeze echipa guvernamentală și să obțină votul de încredere al Parlamentului. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea Cabinetului și prezentarea acestuia în Parlament.