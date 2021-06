Simona Florescu, dezvăluiri la o lună de la moartea lui Ion Dichiseanu. „Nimeni dintre noi nu se aştepta”

„E foarte greu. Gândiţi-vă, mi-am pierdut mai întâi tatăl şi apoi soţul, totul în mai puţin de şase luni.

În noiembrie, anul trecut, a plecat mai întâi tata. Apoi, în mai, pe neaşteptate, şi Dichi. Şi spun pe neaşteptate fiindcă chiar nimeni dintre noi nu se aştepta la un asemenea deznodământ!’, povesteşte ea pentru impact.ro.

Simona susţine că şocul e încă foarte actual: „Sunt mai mult legată de Dichi al meu decât de tata. La tata acasă am stat 18 ani, la Dichi, aşa cum obişnuia el să mă alinte, 23 de ani şi ceva mărunţiş!’

„A trebuit să-mi reiau munca, concertele. Cum a venit vara, am câteva angajamente pe litoral.

Ei bine, în ultimele zile am sesizat că la concertele mele vine, în fiecare seară, un pescăruş. Se aşază pe o umbrelă din apropiere şi nu pleacă de acolo până nu-mi termin recitalurile. Aseară, de pildă, am avut două asemenea momente. Nu a plecat până nu am terminat.

„Marea şi pescăruşul acela îmi trezesc nişte amintiri tulburătoare. Lui Ion Dichiseanu îi plăcea foarte tare marea. Mai bine de 15 ani, din 1990 până în 2006, mergeam vară de vară la mare.

Mereu la Mangalia, fiindcă soţul meu avea nevoie de împachetări cu nămol, ca urmare a consecinţelor meseriei sale de artist.

Ei bine, Dichi stătea ore întregi, de cele mai multe ori, pe balconul camerei de hotel, să privească şi să asculte marea!’, a mai spus Simona Florescu Dichiseanu.

