”Au venit la ceas de seară tocmai când mă pregăteam de un curs. Am crezut că Panda calcă mai apăsat. Eram în apel cu @vlad_oprea_s când am zis ..”«stai că am urși pe terasă»”, a scris Marian Panait, într-un mesaj pe Facebook, prin care a semnalat apariția urșilor pe teresa casei sale.

City managerul a precizat că a sunat la 112 și le-a mulțumit jandarmilor și polițiștilor.

”Acum știu unde dispare mâncarea Pandei. Nu-i de glumă! Senzația de ursoaică cu pui la ușa ta crește pulsul. Îmi sunt tare dragi, dar nu așa. Am apelat 112 – mulțumesc jandarmilor și polițiștilor”, a mai scris Panait.

