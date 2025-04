Singura amendă pe care Crin Antonescu a primit-o în viață: „Dacă ies președinte, chiar nu mai primesc”

În cadrul interviului pentru proiectul 55 de întrebări – powered by Libertatea, Crin Antonescu a explicat cum a primit singura amendă din viața sa.

Întrebare: Câte amenzi ați primit până în prezent?

Răspuns: Nu am carnet de conducere auto și nici nu mai iau. Am scăpat aici. Nu traversez decât pe culoarea verde, asta o știu de când am descoperit semaforul. N-am făcut… Cred că nu am primit nicio amendă. Să nu mint, când eram student am primit o amendă că mai mergeam cu troleibuzul fără bilet, cu tramvaiul, cum făceau mulți dintre noi. Dar o singură dată cred că am primit bilet (n. red. – amendă), deși ne-au prins de mai multe ori. Am primit o amendă, cred că 25 de lei, îmi aduc aminte și acum. Nu, n-am primit amenzi. Ia uite, dacă ies președinte, chiar nu mai primesc.

