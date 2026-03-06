Ideea unei designere din Elveția

Facturile uriașe la energie și aparatele complicate de aer condiționat ar putea deveni istorie datorită unei invenții aparent banale, dar extrem de eficiente. Designera elvețiană Salla Vallotton a creat un sistem de reglare a temperaturii în casă folosind doar lut ars și un principiu fizic vechi de 500 de ani. Sistemul se bazează pe capacitatea teracotei de a absorbi căldura și de a o elibera lent sau de a răci aerul prin evaporarea apei.

În locul tehnologiilor moderne complicate, designerul a ales să folosească un material foarte simplu: lutul ars, adică teracota. Conceptul pornește de la o observație veche de secole, că acest material reține căldura și o eliberează treptat.

Cum funcționează sistemul Celsius

Principiul este diferit în funcție de sezon. În sezonul rece, elementele din teracotă pot absorbi căldură de la o sursă mică, cum ar fi aportul solar sau un element de încălzire, apoi o radiază lent în cameră timp de mai multe ore. Acest proces creează o temperatură stabilă, fără variațiile rapide care apar la sistemele clasice de încălzire cu aer.

Vara, același material produce efectul invers. Porozitatea teracotei permite absorbția apei, iar atunci când apa se evaporă, extrage căldură din aerul din jur. Procesul este similar cu răcirea corpului uman atunci când transpirația se evaporă de pe piele.

Practic, același obiect poate avea două funcții: încălzire în sezonul rece și răcire în sezonul cald.

O idee inspirată din trecut

Proiectul pornește de la modul în care funcționau sobele tradiționale din regiunile alpine. Acestea erau construite din materiale cu masă termică mare și deveneau adesea centrul vieții domestice, locul unde oamenii se adunau pentru căldură.

Sistemele moderne de încălzire centralizată, controlate de termostate și ascunse în pereți, au rupt această legătură dintre locuință, energie și ritmurile naturale ale anotimpurilor. Celsius încearcă să readucă această relație într-o formă contemporană.

Teracota devine parte din arhitectură

Spre deosebire de sistemele moderne de încălzire și răcire, ascunse în pereți sau în conducte, instalația Celsius este concepută ca un element vizibil al spațiului, se arată în proiectul Celsius, de Salla Vallotton.

Piesele din teracotă nu sunt doar utilitare, ci devin parte din designul interior al locuinței.

Designerul spune că acest lucru face consumul de energie mai „vizibil” în viața de zi cu zi și îi apropie pe oameni de modul în care funcționează sistemul care le asigură confortul.

O soluție simplă pentru o problemă mare

Clădirile consumă aproximativ 40% din energia globală, iar o mare parte din acest consum este legat de încălzire sau răcire. În multe locuri, cele două sisteme sunt complet separate: încălzire pe combustibili fosili iarna și aer condiționat vara.

Proiectul Celsius încearcă să combine aceste două funcții într-o singură soluție bazată pe proprietățile materialului.

Deocamdată este doar un prototip

Sistemul nu este încă pregătit pentru utilizare pe scară largă. Potrivit designerului, proiectul este în acest moment un prototip și o demonstrație de concept, care arată că unele soluții pentru confortul locuinței ar putea fi mult mai simple decât cele folosite în prezent.

Pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți în Europa și presiunea pentru reducerea emisiilor crește, astfel de idei ar putea deveni tot mai importante.

Uneori, spun creatorii proiectului, cea mai radicală inovație nu este o tehnologie nouă, ci redescoperirea unor principii cunoscute de mult timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE