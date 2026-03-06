În acest context, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 28 de zboruri, dintre care 13 erau plecări şi 15 sosiri. Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Fly Dubai, Qatar Airways, Ryanair, Sky Up, Tarom, Wizz Air.

Lista zborurilor anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Foto: Facebook Bucharest Airports

„Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor.

Monitorizăm permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian”, conform CNAB.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.

Închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu și blocarea hub-urilor aeroportuare majore, precum Dubai și Doha, au provocat creșteri drastice ale prețurilor biletelor de avion între Europa și Asia, uneori ajungând la o creștere de până la 900% într-o singură zi.





