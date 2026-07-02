Creșterea debitului râului Vedița a pus în pericol mai multe proprietăți

În Colonești, situația a fost deosebit de gravă din cauza creșterii debitului râului Vedița, care a inundat trei gospodării – două locuințe și cinci anexe gospodărești, relatează publicația locală Jurnalul Olteniei.

Recomandările făcute de ISU Olt

„Dacă vă aflați în pericol, apelați numărul unic 112”, au transmis reprezentanții ISU Olt. Echipajele Stației Scornicești și ale Detașamentului au utilizat autospeciale și motopompe pentru a face față situației. Misiunea s-a încheiat în această dimineață, în jurul orei 10.30.

Pentru a preveni tragedii, ISU Olt recomandă populației să urmărească în mod constant avertizările meteo oficiale, să evite deplasările în zonele afectate și să nu traverseze drumuri sau cursuri de apă acoperite de viituri.

Conform Jurnalul Olteniei, echipele de intervenție rămân mobilizate pentru a răspunde oricăror solicitări suplimentare din partea cetățenilor afectați de recentele fenomene hidrologice extreme.

ANM a emis o nouă serie de avertizări nowcasting de vreme severă imediată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, astăzi, 2 iulie 2026, o nouă serie de avertizări nowcasting de vreme severă imediată. Ploile torențiale și furtunile cu descărcări electrice continuă să lovească diferite zone ale țării.

Tot azi, meteorologii au emis o avertizare generală de tip cod portocaliu de instabilitate atmosferică, ploi și furtuni.

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