Cod roșu de averse torențiale și furtuni
Meteorologii au anunțat o alertă cod roșu de averse torențiale care vor cumula peste 25 l/mp și frecvente descărcări electrice. Lista localităților afectate este următoarea:
- De la ora 13:40 la 14:40: Județul Tulcea (Baia, Casimcea, Stejaru, Beidaud).
Avertizare generală de ploi de până la 60 l/mp
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică Cod portocaliu, valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 03:00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.
„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25-40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.
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