Cod roșu de averse torențiale și furtuni

Meteorologii au anunțat o alertă cod roșu de averse torențiale care vor cumula peste 25 l/mp și frecvente descărcări electrice. Lista localităților afectate este următoarea:

De la ora 13:40 la 14:40: Județul Tulcea (Baia, Casimcea, Stejaru, Beidaud).

Avertizare generală de ploi de până la 60 l/mp

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică Cod portocaliu, valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 03:00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

Toată țara se află sub avertizări meteo cod portocaliu sau galben între 2 și 3 iulie 2026. Sursa foto: ANM.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25-40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

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