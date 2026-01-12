Decizii-cheie privind politica externă

Cei trei oficiali au confirmat că Slovacia nu va acorda sprijin militar Ucrainei, nu va trimite trupe și nu va participa la garanțiile pentru un împrumut propus de Comisia Europeană. „Rolul celor trei înalți oficiali constituționali este de a transmite un semnal că se poate realiza o politică culturală, un dialog cultivat și că trebuie să ajungem la poziții comune pentru bunăstarea Republicii Slovace”, a declarat președintele Pellegrini.

De asemenea, liderii au exprimat o poziție comună împotriva campaniei militare americane din Venezuela, pe care o consideră o încălcare a dreptului internațional. Premierul Fico a reiterat importanța respectării ordinii mondiale și a dreptului internațional. „Nu aș vrea ca Slovacia să alerge de colo colo ca o căprioară rănită în această criză pe care o trăiește Uniunea Europeană”, a spus acesta, referindu-se la actualele provocări din UE.

Apel la unitate internă

Premierul a făcut un apel către coaliția guvernamentală pentru a depăși conflictele interne și a acționa unitar. „Trebuie să ne unim forțele în ceea ce privește suveranitatea, statutul Slovaciei și securitatea țării noastre”, a precizat Fico. În același timp, el a subliniat că opoziția este binevenită să contribuie la aceste eforturi.

Cei trei oficiali au discutat despre finalizarea Planului de Redresare și Reziliență, precum și despre creșterea veniturilor pentru populație. Potrivit lui Pellegrini, guvernul a făcut progrese semnificative în acest sens. În plus, Raši a anunțat că modificarea Regulamentului de procedură al parlamentului va fi prioritară la următoarea reuniune.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercurea trecută că „nu a primit un răspuns clar” din partea aliaților europeni privind modul concret în care aceștia ar reacționa în cazul unui nou atac rus asupra Ucrainei după încheierea războiului.