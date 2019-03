Smaranda Milu Nemethi era „soție, fiica, sora, mătușa, nora, prietena. Pictor,designer, blogger, curator. Pacient de cancer”, așa cum se descria pe Facebook.

Smaranda s-a născut în 1981 și a studiat la Universitatea de Arte Plastice și Design din Cluj Napoca. Tânăra era o iubitoare de artă și o apreciată pictoriță.

În anul 2014, Smaranda a aflat că răceala puternică care o chinuia de mai mult timp era, de fapt, un cancer pulmonar în stadiu patru, cu metastază cerebrală frontală, scrie Gazeta de Nord-Vest.

Pictorița a suferit și o intervenție chirurgicală pe creier și a făcut mai multe investigații în mai multe centre medicale din București. În speranța că va primi un diagnostic acceptabil, Smaranda a decis să apeleze la serviciile medicilor din Germania. În urma unei noi evaluări, oncologii au definit mărimea și extinderea tumorii cancerigene ca fiind caracteristică stadiului 3.

„Când am aflat că mai am puţin de trăit, am avut de ales între a fericită sau tristă. Am ales să fac tot ce îmi stă în putinţă să îi fac fericiţi pe ai mei şi aceasta a fost prima lecţie pe care am primit-o de la cancer. Apoi au urmat multe altele şi asa am început să scriu blogul de pe www.helpsmaranda.com, care a devenit sursa de inspiraţie pentru alţi pacienţi, care au început să mă sune şi să-mi ceară sfaturi. Îmi părea rău pentru ei, dar m-am bucurat că experienţa mea îi poate ajuta pe alţii” , spunea Smaranda.