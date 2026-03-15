Controale în trafic pentru verificarea stării tehnice a mașinilor

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere București, în nopțile de 13/14 și 14/15 martie, polițiștii au desfășurat o amplă acțiune de control în Capitală, împreună cu inspectori ai Registrul Auto Român.

„Polițiștii Brigăzii Rutiere în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român au desfășurat activități de control în trafic în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice din Capitală, prevenirii accidentelor de circulație înregistrate pe fondul deficiențelor tehnice ale vehiculelor și diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere din București.

Verificările au vizat în special starea tehnică a vehiculelor, inclusiv sistemul de frânare, direcția, instalația de iluminare, sistemul de evacuare, precum și legalitatea luminilor și accesoriilor montate pe autovehicule.

Tânăr de 19 ani, prins cu stroboscoape roșii și albastre

Unul dintre cazurile constatate de polițiști a fost cel al unui tânăr de 19 ani, oprit în trafic în zona Piața Constituției.

„Un tânăr în vârstă de 19 ani a condus un autovehicul în zona Piața Constituției, iar în urma controlului efectuat de polițiștii rutieri în colaborare cu inspectorii Registrului Auto Român, s-a constatat faptul că are montate pe autovehicul, la vedere, mijloace speciale de avertizare luminoasă (stroboscoape de culoare roşu şi albastru) şi modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare noxe”, se arată în comunicat.

Tânărul șofer a rămas fără permis pentru 90 de zile Foto: Brigada Rutieră

De asemenea, verificările au arătat că luminile montate pe faza lungă erau neconforme, iar cablajul electric din partea frontală a mașinii era fixat nesigur.

Șoferul a fost sancționat cu o amendă de 3.442,5 lei.

„Conducătorul autovehiculului a fost sancționat cu amendă în valoare de 3442,5 lei, fiind dispuse următoarele măsuri: reținerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, reținerea certificatului de înmatriculare şi plăcuțelor cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor”, au transmis polițiștii.

Motociclist amendat după ce a circulat cu lumini neconforme

Un alt caz descoperit de polițiști în timpul controalelor din zona Piața Constituției a fost cel al unui motociclist de 28 de ani.

„Un bărbat în vârstă de 28 de ani a condus o motocicletă în zona Piața Constituției, iar în urma controlului efectuat de polițiștii rutieri în colaborare cu inspectorii Registrului Auto Român, s-a constatat faptul că are modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare noxe, prezintă deficiențe la sistemul de lumini şi are montate lumini neconforme de altă culoare şi intensitate”, au transmis polițiștii.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.430 de lei, iar polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuței cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor.

Zeci de sancțiuni și documente reținute

În total, în urma controalelor desfășurate în Capitală, polițiștii de la Poliția Rutieră au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

Amenzile au fost date pentru:

11 cazuri de modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare;

7 cazuri de alte modificări neomologate;

26 de deficiențe tehnice;

2 alte abateri rutiere;

2 cazuri de lipsă a inspecției tehnice periodice (ITP).

Totodată, polițiștii au reținut 21 de certificate de înmatriculare, 11 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare și două permise de conducere.

Controalele vor continua

Reprezentanții poliției au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

„Acest tip de acțiuni vor continua și în perioada următoare în scopul impunerii respectării normelor legale care reglementează circulația vehiculelor pe drumurile publice, respectiv pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul participanților la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci când conduc autovehicule care nu corespund normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației”, au mai transmis polițiștii.

Curând, șoferii vor putea plăti amenzile rutiere pe loc, pe baza unui cod QR emis de polițiști.