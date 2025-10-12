Urmărire ca în filme pe străzile din Constanța

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a precizat că mai multe structuri au colaborat pentru soluționarea cazului. Printre acestea s-au numărat polițiști de la rutieră, ordine publică, investigații criminale, Serviciul Siguranță Rutieră, Serviciul pentru Acțiuni Speciale și jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța.

Conform IPJ, tânărul a fost sancționat pentru mai multe abateri. Acestea includ conducerea sub influența alcoolului, neoprirea la semnalele polițiștilor, circulația pe contrasens, ignorarea semaforului roșu, comportament agresiv în trafic și viteză excesivă de 161 km/h pe strada Soveja din municipiu.

Urmărirea și capturarea

Incidentul a început pe strada Cumpenei, unde polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră au semnalizat oprirea autoturismului.

Șoferul a ignorat semnalul și a continuat deplasarea, ceea ce a declanșat o urmărire pe mai multe străzi din oraș.

Potrivit IPJ Constanța, „echipajele de poliție au pornit în urmărirea autoturismului pe mai multe artere din municipiul Constanța, iar la un moment dat, pe strada Unirii, conducătorul auto ar fi provocat un eveniment rutier cu pagube materiale, după care ar fi abandonat autovehiculul și ar fi fugit. În jurul orei 2.00, acesta a fost identificat, pe o stradă din municipiul Constanța, și condus la sediu pentru continuarea cercetărilor”.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, s-a constatat că tânărul nu deținea permis de conducere emis de autoritățile române. IPJ investighează dacă acesta ar putea deține un permis emis de o altă țară membră a Uniunii Europene.

