Camionul, selectat pentru control amănunțit

Autoritățile bulgare au descoperit peste 100.000 de euro nedeclarați ascunși în sistemul de ventilație al unui camion, în urma unui control amănunțit la punctul de frontieră Kapitan Andreevo.

În timpul acțiunilor de control, în conducta de aer a camionului, vameșii au descoperit 101.900 de euro.

Captura a fost făcută în noaptea de 4 aprilie, la aproximativ o oră și jumătate după miezul nopții, potrivit Agenției Vamal, citată de dariknews.bg.

Vehiculul, un cap tractor cu semiremorcă înmatriculat în Turcia, era condus de un cetățean turc, care a prezentat documente în regulă pentru transportul de marfă din Germania către Turcia, tranzitând Bulgaria. În urma unei analize de risc, autoritățile au decis efectuarea unui control detaliat al camionului.

Banii, ascunși în sistemul de ventilație

În timpul verificărilor, inspectorii vamali au descoperit bancnote în euro ascunse în sistemul de ventilație al bordului din cabina șoferului.

Suma totală, de 101.900 de euro, era formată din bancnote de 200, 100, 50 și 20 de euro.

A fost deschisă o anchetă sub coordonarea Parchetului din Haskovo, prin unitatea teritorială din Svilengrad, șoferul de 27 de ani fiind pus sub acuzare pentru comiterea unei infracțiuni. Autoritățile au dispus măsura controlului judiciar, stabilind o cauțiune în valoare de 10.000 de euro.

