VIDEO | Șofer de TIR filmat de poliție când vorbește la două telefoane, fără să mai țină vreo mână pe volan, pe o autostradă din Anglia

Infracțiunea „îngrozitoare” a avut loc pe autostrada M4, în timp ce șoferul conducea un camion articulat de 44 de tone.

Ofițerii Poliției din Avon Somerset au folosit un camion mare de marfă pentru a obține o imagine de ansamblu asupra acțiunilor șoferului de camion. În clipul video, ofițerii ajung cu camionul lor paralele cu cel al șoferului care vorbea la două telefoane și când îi observă acesta le lasă rapid jos de la urechi.

Shocking moment police catch a lorry driver using two phones while driving on the M4 pic.twitter.com/W7rPdLErmy