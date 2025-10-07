Totul a pornit de la o contravenție minoră, pentru care șoferul trebuia să plătească doar 30 de euro.

Potrivit declarațiilor făcute pentru „Krone”, antreprenorul a introdus imediat online datele angajatului, așa cum procedează de obicei, însă nu a păstrat nicio dovadă – nici captură de ecran, nici printul. „Nu mi s-a părut important la momentul respectiv”, a spus acesta.

Poliția are însă o altă versiune: autoritățile susțin că datele nu au fost transmise în termenul stabilit și că nu a fost desemnată nicio persoană responsabilă pentru furnizarea lor. Prin urmare, s-a aplicat sancțiunea severă – 500 de euro amendă sau închisoare.

Patronul, care se declară nevinovat, afirmă: „Cu siguranță nu voi plăti, pentru că nu am făcut nimic greșit.” Discuția cu poliția nu a avut un rezultat favorabil, iar acum acesta intenționează să depună o contestație.

El speră ca istoricul său de internet să dovedească faptul că a accesat site-ul autorităților pe 13 august, ceea ce ar putea indica o eroare de transmisie.

Cazul a stârnit reacții, mulți considerând exagerată pedeapsa pentru o abatere minoră. „Chiar dacă aș fi uitat să trimit datele, vorbim despre o simplă amendă pentru viteză – și acum risc închisoarea?”, a spus revoltat antreprenorul.