Transport din Anglia spre România, oprit de vameșii germani

Verificările au fost realizate de echipa de control a aeroportului Paderborn/Lippstadt din cadrul Biroului Vamal Principal din Bielefeld, la zona de servicii Geseke din districtul Soest.

Potrivit informațiilor publicate de presseportal.de, autoutilitara era condusă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, care călătorea împreună cu un pasager. Cei doi veneau din Anglia și se îndreptau spre Romania.

Șoferul a spus că lucrează pentru o companie de transport din România și că avea sarcina de a transporta mai multe colete, precum și o mașină second-hand BMW X6, din Marea Britanie la noi în țară.

Întrebați dacă transportă bunuri supuse accizelor, droguri, țigări sau sume de bani de 10.000 de euro sau mai mult, bărbatul a răspuns negativ.

Lunetă de pușcă găsită printre colete

La solicitarea documentelor vamale pentru bunurile transportate și pentru BMW-ul aflat pe remorcă, șoferul nu au putut prezenta declarații vamale, dovezi de import sau alte documente de vămuire.

Cei doi au fost rugați să coboare din vehicul, după care autoritățile vamale au verificat duba, spațiul de marfă și remorca pe care era transportată mașina.

În timpul controlului, într-unul dintre colete, polițiștii au descoperit o lunetă cu termoviziune. În urma examinării, funcționarii vamali au constatat că aparatul era dotat și cu o șină de montare integrată.

Cu această șină, dispozitivul poate fi fixat pe o armă de foc, ceea ce constituie o încălcare a legislației germane privind armele. Astfel că luneta a fost confiscată ca obiect interzis.

Ancheta penală și confiscarea dispozitivului

Cei doi suspecți sunt vizați de o anchetă penală pentru suspiciunea de evaziune fiscală și pentru încălcarea legislației privind armele.

Pentru BMW-ul X6 transportat pe remorcă, având în vedere un turbocompresor defect, autoritățile au stabilit o valoare estimată de 4.000 de euro.

După achitarea taxelor de import în valoare de aproximativ 3.250 de euro și depunerea unei garanții de 4.000 de euro, dispusă de instanță, cei doi au fost lăsați să își continue drumul.

Reguli privind introducerea bunurilor în Uniunea Europeană

Bunurile provenite din țări din afara Uniunii Europene pot fi introduse fără plata taxelor vamale până la anumite limite valorice:

până la 300 de euro pentru bunuri transportate pe cale terestră;

până la 430 de euro pentru călătorii care sosesc pe cale aeriană sau maritimă;

până la 175 de euro pentru călătorii cu vârsta sub 15 ani.

Dacă aceste limite sunt depășite, trebuie plătite taxe de import, iar bunurile trebuie declarate verbal la biroul vamal la intrarea în Uniunea Europeană.

Supravegherea transportului de arme

Legea germană privind armele reglementează armele de foc, obiectele asimilate acestora, anumite obiecte portabile și muniția. Autoritățile vamale monitorizează circulația bunurilor la frontierele externe ale Uniunii Europene și în interiorul spațiului comunitar prin controale mobile.

Scopul verificărilor este de a se asigura că armele și muniția sunt introduse sau transportate în Germania și în Uniunea Europeană doar de persoane autorizate și în conformitate cu legislația în vigoare.

Armele și muniția aduse dintr-o țară terță trebuie declarate la biroul vamal, iar nerespectarea acestor reguli conduce, de regulă, la deschiderea unui dosar penal și la confiscarea obiectelor transportate.

Luna trecută, tot în Germania, vameșii din Piding au descoperit aproximativ 160.000 de euro în numerar, ascunși în mai multe compartimente ale unui autoturism condus de un șofer cu cetățenie română și moldovenească. Mașina fusese oprită la control pe autostrada A8, în apropiere de localitatea Anger. Iar în ianuarie, un român a fost oprit pe autostrada A72, lângă Hof, în Germania, cu zeci de mii de euro ascunși în lenjeria intimă. Și în acest caz, polițiștii au confiscat toți banii.