Cheile au rămas pe scaunul șoferului

O Honda Civic EX-L Coupé din 2008 se află de șase ani într-o parcare a aeroportului din Rio de Janeiro. În tot acest timp, automobilul a rămas neclintit, iar urmele trecerii timpului sunt evidente: caroseria este afectată de rugină, iar toate cele patru anvelope sunt dezumflate. Descoperirea a atras atenția presei braziliene, iar emisiunea de televiziune „Domingo Espetacular” a reușit să reconstituie o mare parte din traseul mașinii, pe baza documentelor găsite în interior.

Cheile automobilului au fost găsite pe scaunul șoferului, ceea ce sugerează că proprietarul a părăsit mașina în grabă. Un alt detaliu neobișnuit este lipsa plăcuțelor de înmatriculare.

Documentele și autocolantele găsite în vehicul arată că acesta a fost înmatriculat inițial în orașul New York, din Statele Unite. Ulterior, proprietarul a călătorit prin Belize și Guatemala spre America de Sud.

Cum între America Centrală și America de Sud nu există un drum continuu prin regiunea de junglă Darién, automobilul ar fi fost transportat, cel mai probabil, cu vaporul pe o parte a traseului.

O amendă de circulație emisă în orașul brazilian Cabo Frio arată că automobilul se afla acolo în anul 2019.

Un an mai târziu, mașina a fost parcată la aeroportul din Rio de Janeiro, unde a rămas neîntrerupt până în prezent. După mai bine de 2.100 de zile petrecute în parcare, datoria acumulată pentru taxele de staționare a ajuns la aproximativ 350.000 de reali brazilieni, echivalentul a peste 30.000 de euro.

Proprietarul nu s-a mai întors niciodată.

De ce nu poate fi ridicată mașina

Deși este evident că automobilul a fost abandonat, administrația aeroportului nu îl poate ridica sau valorifica. Din cauza structurii juridice complexe privind proprietatea terenului aeroportuar și a legislației braziliene privind protecția datelor personale, autoritățile trebuie mai întâi să identifice oficial proprietarul înainte ca vehiculul să poată fi mutat sau vândut.

În același timp, informațiile necesare pentru identificarea acestuia nu pot fi comunicate cu ușurință, ceea ce a creat un blocaj administrativ. Din acest motiv, Honda ar putea rămâne în același loc încă mulți ani.

Potrivit presei locale, mașinile abandonate în parcările aeroporturilor nu reprezintă un fenomen neobișnuit. În unele cazuri, proprietarii pleacă în străinătate în grabă, din cauza unor dificultăți financiare. În alte situații, aceștia decedează în timpul unei călătorii sau apar litigii de lungă durată privind moștenirea. Între timp, taxele de parcare continuă să se acumuleze zi de zi.

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