Șoferul își ascundea fața când era fotografiat de radar

Conform publicației focus.de, șoferul folosea diverse obiecte pentru a-și ascunde identitatea. Își acoperea fața cu mâna, cu o foaie de hârtie, cu parasolarul vehiculului sau chiar cu un permis de parcare.

În total, autoritățile au înregistrat 89 de încălcări ale regulilor de circulație în perioada respectivă, însă imaginile surprinse de camere nu permiteau identificarea completă a conducătorului auto.

Pe 18 mai, anul trecut, bărbatul a atras în mod special atenția autorităților. Atunci, trei camere fixe de supraveghere l-au surprins în decurs de numai 22 de minute.

Într-unul dintre cazuri, șoferul circula cu 102 km/h într-o zonă unde limita legală era de 80 km/h. Pe o altă fotografie se putea observa că ținea în mână un telefon mobil în timp ce conducea.

Cum a fost prins de polițiști

Pentru că fața șoferului nu era niciodată complet vizibilă în imaginile radar, cazul a fost preluat de poliția rutieră locală. Deși vehiculele implicate erau înmatriculate pe numele companiei bărbatului, acest lucru nu era suficient pentru a demonstra cine se afla la volan.

Indiciul decisiv a venit din alte imagini. Anchetatorii au comparat fotografiile realizate de radare cu imagini publicate în presă în urma unei altercații petrecute într-o piață, precum și cu fotografia din pașaportul suspectului. De asemenea, în procesul de identificare au fost analizate și alte trăsături fizice, precum gâtul, zona gurii și vârful nasului.

Bărbatul a negat însă acuzațiile. În cursul audierilor, acesta a declarat: „Toți avem un gât”. Anchetatorii au invocat însă și un alt element împotriva sa.

La momentul interogatoriului, suspectul avea asupra lui un telefon mobil care, potrivit investigației, semăna cu dispozitivul observat într-una dintre fotografiile realizate de radar.

Șoferul, condamnat în 12 dintre cele 89 de cazuri

Deși au fost documentate 89 de încălcări, procurorii au formulat acuzații doar în 12 cazuri: de 11 ori pentru depășirea vitezei legale și o dată pentru conducere sub influența alcoolului.

Motivul a fost că includerea celorlalte cazuri nu ar fi dus la o pedeapsă mai severă.

Instanța din Halmstad l-a condamnat pe bărbat la o amendă de 10.000 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 920 de euro și suspendarea permisului de conducere.

Proprietarul riscă dosar penal dacă dă date greșite despre șoferul mașinii, în România

Sistemul de monitorizare a traficului în România, numit e-SIGUR, permite sancționarea automată a șoferilor care încalcă legislația rutieră, amenzile fiind trimise direct la domiciliul acestora.

Odată cu înștiințarea privind abaterea, proprietarului mașinii surprinse de sistemul e-SIGUR i se cer datele șoferului, iar dacă acesta furnizează date incorecte, i se poate întocmi dosar penal pentru fals în declarații, deoarece aparatele radar folosite în cadrul sistemului de monitorizare a traficului înregistrează evenimentele la calitate ridicată, ce permite identificarea conducătorilor auto. Potrivit Codului penal, „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Sistemul e-SIGUR constă în 700 de dispozitive și este funcțional la nivelul întregii țării, radarele fiind amplasate în zonele cu grad ridicat de risc. În cazul înregistrării unei abateri rutiere, polițiștii aplică sancțiuni, dar doar după identificarea conducătorului auto, amenda fiind trimisă direct la domiciliul acestuia, ceea ce înseamnă că șoferii nu mai sunt opriți în trafic.

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