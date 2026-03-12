Cățeii, ascunși sub scaunul din față

Polițiștii de frontieră din Selb, în regiunea Oberfranken din Germania, au oprit marți dimineață un transport ilegal de animale în apropiere de Wildenau, în districtul Wunsiedel.

Controlul a avut loc în cadrul verificărilor temporare la frontiera dintre Germania și Cehia, pe drumul de stat 2179. În jurul orei 10.45, agenții au oprit o dubă Iveco înmatriculată în România, în care se aflau trei persoane, iar în timpul verificărilor, au descoperit doi pui de câine din rasa Bichon Maltez ghemuiți sub scaunul din dreapta față al vehiculului.

Animalele înfometate, confiscate și duse la adăpost

Șoferul, un cetățean român în vârstă de 26 de ani, a declarat că este proprietarul câinilor, însă nu a putut prezenta pașapoartele obligatorii pentru animalele de companie necesare pentru intrarea în Germania.

În plus, potrivit poliției, în vehicul nu existau nici apă și nici hrană pentru puii de câine.

După consultarea autorităților veterinare din cadrul administrației districtului Wunsiedel, polițiștii au decis confiscarea cățeilor, care au fost predați unui adăpost pentru animale.

Potrivit rosenheim24.de, șoferul și-a putut continua călătoria, însă va trebui să răspundă în fața legii pentru încălcarea legislației privind protecția animalelor.

În urmă cu doar câteva zile, tot la granița germană, vameșii au descoperit o lunetă de pușcă ascunsă într-o dubă românească, în zona unei parcări de pe raza districtului Soest.

Iar luna trecută, tot în Germania, vameșii din Piding au descoperit aproximativ 160.000 de euro în numerar, ascunși în mai multe compartimente ale unui autoturism condus de un șofer cu cetățenie română și moldovenească.

Mașina fusese oprită la control pe autostrada A8, în apropiere de localitatea Anger.

