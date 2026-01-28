Camion mai înalt cu peste un metru, blocat sub viaduct

Un vehicul de transport marfă a rămas blocat, luni dimineață, în jurul orei 10.00, sub un viaduct din localitatea olandeză Waspik, după ce șoferul a ignorat limita de înălțime.

Pe Blokenweg, înălțimea maximă este de 2,2 metri, însă camionul era mai înalt cu 1,1 metri, având aproximativ 3,3 metri.

În urma impactului extrem de violent, vechiculul s-a rupt în bucăți, relatează publicația bd.nl.

Un echipaj de tractare a intervenit pentru a scoate camionul de sub viaduct, însă operațiunea nu a fost una simplă. Mai întâi, resturile au fost adunate de pe carosabil, fixate cu chingi și încărcate în ceea ce mai rămăsese din camion.

Ulterior, vehiculul a fost pus în mișcare cu ajutorul unui troliu și, cu mult efort, tras de sub viaduct.

Șoferul, amendat de poliție

Șoferul camionului nu a fost rănit în urma accidentului, însă a fost amendat de poliție. Faptul că vehiculul nu poate trece pe sub viaduct este semnalizat clar printr-un indicator rutier.

Drumul Blokenweg a fost redeschis circulației după mai bine de două ore, în jurul orei 12.15.

Nu este pentru prima dată când un vehicul rămâne blocat sub acest viaduct cu gabarit redus. Anul trecut, un bărbat a fost rănit ușor după ce a rămas prins cu o autoutilitară în același loc.

La sfârșitul anului trecut, un TIR încărcat cu mașini a rămas blocat într-un tunel din centrul Madridului, Spania, după ce șoferul a ignorat semnalizarea privind limita de înălțime. Bărbatul a spus atunci că responsabilitatea pentru pagube ar trebui să revină aplicației Google Maps, care i-ar fi indicat traseul.

Tot recent, un TIR lung de 24 de metri a rămas blocat între un pod din lemn și o cale ferată, după ce șoferul a greșit drumul și a ignorat indicatoarele. S-a întâmplat într-o rezervație naturală din Suedia, camionul fiind eliberat o lună mai târziu, după amenajarea unui pasaj provizoriu peste șine.

