Șofer de TIR, sancționat pentru mai multe nereguli grave

Polițiștii au oprit un camion pentru verificări și au descoperit mai multe probleme. Inspecția tehnică a vehiculului era expirată de câteva zile. Șoferul, cetățean turc cu domiciliul în Polonia, avea un permis de conducere turcesc, însă certificatul de competență profesională necesar pentru transportul de marfă era expirat din 2024.

La controlul tahografului, polițiștii au constatat că șoferul folosea cardul de conducător auto al altei persoane, lucru interzis prin lege. În plus, transportul nu fusese înregistrat la autoritatea federală pentru mobilitate și transport. Pentru toate aceste abateri, șoferul a primit amenzi în valoare totală de 7.270 de euro și nu a mai avut voie să continue cursa.

Un șofer român, lăsat fără mașină după ce nu a putut plăti amenda

În timpul aceleiași acțiuni, polițiștii au oprit și un șofer român. Testarea cu aparatul etilotest a arătat că bărbatul avea aproape avea aproape 2 la mie alcool în sânge.

Pentru că nu avea domiciliu stabil în Belgia, autoritățile i-au cerut să achite imediat o amendă de 1.260 de euro. Cum nu a putut plăti suma pe loc, polițiștii nu l-au mai lăsat să plece cu mașina, care a rămas pe loc până când amenda va fi plătită. Șoferul român are la dispoziție câteva zile pentru a plăti amenda. Până atunci, nu își poate recupera autoturismul.

Acțiunea poliției a vizat consumul de alcool și droguri la volan. În total, 778 de șoferi au fost opriți pentru control. Șase dintre ei au rămas fără permis pentru 15 zile. Polițiștii au mai descoperit un șofer care avea interdicție pe viață de a conduce, cinci șoferi cu permis provizoriu și un autoturism care transporta mai mulți pasageri decât permite legea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE