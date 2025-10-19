Stelian Bujduveanu arată că administrația Străzilor a început ridicarea autoturismelor avariate, pentru eliberarea completă a perimetrului și pentru permiterea accesului echipelor tehnice în condiții de siguranță, conform Profit.ro.

„Pentru proprietarii acestor vehicule, am dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an”, a anunțat primarul interimar al Capitalei.

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar și în interiorul imobilului.

De asemenea, în contextul acesta, Allianz-Țiriac va plăti despăgubiri integrale și cazare temporară pentru clienții cu polițe active. Valoarea totală asigurată a apartamentelor clienților din blocul care a explodat în Rahova este de aproximativ 2 milioane de euro.





