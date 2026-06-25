Practica a fost semnalată în mai multe cazuri investigate de autorități în cadrul sistemului e-SIGUR, care monitorizează automat încălcările de viteză.

Concret, de la începutul anului și până acum 32 de șoferi au încercat să păcălească astfel autoritățile.

Însă, sistemul e-SIGUR utilizează camere performante și radare capabile să înregistreze viteza de la o distanță de 150 de metri și să identifice clar conducătorul auto, reducând semnificativ posibilitatea de a evita sancțiunile.

După ce polițistul plasează dispozitivul pe suport și stabilește limita de viteză pentru secțiunea de drum dată, acesta înregistrează automat încălcările, care sunt introduse și în baza de date e-SIGUR. Radarul poate măsura viteza mașinilor de la o distanță mai mare de 1 kilometru.

După primirea notificării acasă, proprietarii sunt obligați să declare cine se afla la volan, însă furnizarea de informații false poate duce la deschiderea unui dosar penal pentru fals în declarații. Această infracțiune este pedepsită cu închisoare de la 2 luni la 3 ani.

Autoritățile au înregistrat numai în 2026 peste 51.000 de abateri de viteză.

De cele mai multe ori, șoferii au depășit viteza cu mai puțin de 20 km/h, dar au existat 120 de șoferi care au depășit limita de viteză cu peste 50 km/h, iar alți cinci șoferi au depășit limita de viteză cu cel puțin 70 km/h.

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