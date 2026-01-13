Un videoclip filmat de un soldat rus și distribuit de un fost deputat ucrainean arată câteva corturi verzi, minuscule și subțiri, amplasate pe un drum acoperit de gheață, la temperaturi de minus 14 grade Celsius.

Soldatul care filmează se plânge că montarea cortului „durează al naibii de mult”, iar „când îl pui, vântul îl ridică”. Acesta mai spune că un grup de soldați va fi trimis în curând într-un nou atac, ceea ce îi va face în „ținte convenabile în zăpadă”.

Reportedly, these are Russian soldiers walking around in tents.



The voice in the video says one group will be sent out soon – into a meat assault, I assume? These will be convenient targets in the snow. pic.twitter.com/UEqtyqtusW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 12, 2026

Unii soldați ruși pot fi văzuți în timp ce tremură în corturile care par să nu reziste frigului și vântului.

Mai multe imagini halucinante au apărut în ultimele luni de pe frontul din Ucraina. În lipsă de echipamente adecvate, soldați ruși au urcat pe cai și au încercat să avanseze pe câmpul de luptă. În cele din urmă, atacul a fost oprit de drone. Mai mult decât atât, soldați ruși au fost filmați pe cai cu antene de internet Starlink montate pe spate.

În timp ce soldații caută fel și fel de metode să se salveze pe front, liderul rus Vladimir Putin insistă să distrugă cu totul țara vecină. Rusia a efectuat în noaptea de luni spre marți cel mai puternic atac aerian al său împotriva Ucrainei de la începutul acestui an, lovind cu drone, rachete de croazieră și rachete balistice în infrastructuri energetice din mai multe orașe și omorând din nou oameni.