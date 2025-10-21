Mai întâi, Grindeanu i-a reproșat lui Bolojan că acționează pe cont propriu în privința reformelor. „Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu”, a scris Grindeanu pe rețeaua de socializare.

Apoi l-a avertizat pe premier că, dacă nici pe viitor nu va înțelege acest lucru, atunci va suporta consecințele.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a transmis președintele interimar al PSD.

Afirmațiile au venit la câteva ore după ce Libertatea a scris că PSD a ieșit din ședința coaliției pentru că premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a refuzat propunerea lor de a forma un grup de lucru comun pentru a rezolva situația pensiilor magistraților, la o zi după ce CCR a respins legea pe care și-a asumat răspunderea.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, care a fost la ședința coaliției, a vorbit despre acest subiect și a prezentat punctul de vedere al partidului condus de Ilie Bolojan.

„Domnul Grindeanu, într-adevăr, a venit și a propus, absolut legitim și normal, hai să deblocăm această situație printr-un grup de lucru. Și s-a argumentat împotrivă și pentru acest grup de lucru, dar fără să ajungem la o decizie. Și nu spun cine, că nu vreau să dau foarte multe informații din interior, dar nu era din partea PNL, altcineva a zis un lucru care era împotriva a ceea ce susținea domnul Grindeanu”, a spus Ciucu în fața sediului partidului din Aleea Modrogan.

„În acel moment, domnul Grindeanu nu a mai așteptat să avem o decizie dacă facem sau nu grupul de lucru și a părăsit ședința coaliției. Din punctul meu de vedere, putea să mai rămână și să vedem care este până la urmă decizia. Mi s-a părut puțin forțată plecarea de la ședință și, din păcate, este a treia oară când PSD pleacă în timpul discuțiilor, până să epuizăm toate punctele de pe ordinea de zi”, a completat liberalul.

Amintim că ieri, 20 octombrie, Curtea Constituțională a decis, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională. Scorul la vot a fost 5-4.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE