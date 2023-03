„Nu am participat duminică seara la coaliţie. Nu am avut niciun fel de discuţie pe această speţă, colegii mei ştiind că nu doresc să mă implic pe niciun fel pe subiecte legate de justiţie şi îmi păstrez această linie. Am văzut că Ministerul Justiţiei a dat un punct de vedere. Probabil că trebuia să îl dea mai dinainte, înainte de votul din Senat”, a afirmat Sorin Grindeanu, vicepreședinte al PSD și ministru al transporturilor, potrivit news.ro.

Pragul, coborât la 9.000 de lei

După o ședință de coaliție purtată la Vila Lac pe 26 martie, senatorii PSD, PNL și UDMR au votat pe 29 martie modificarea Codului Penal prin impunerea unui prag valoric de 250.000 de lei – echivalentul a 50.000 de euro – pentru incriminarea abuzului în serviciu. Concret, potrivit unui amendament, fapta unui funcționar public care produce cu intenție un prejudiciu mai mic de 250.000 de lei nu va mai fi considerată infracțiune. Proiectul a generat critici, fiind comparat cu Ordonanţa 13 din epoca Liviu Dragnea, care a provocat ample proteste.

În aceeași zi, Ministerul Justiției a precizat că va susține adoptarea de către Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei pentru abuzul în serviciu.

La scurt timp, liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și apoi Nicolae Ciucă, au anunțat că susțin propunerea ministrului Predoiu, pentru un prag de 9.000 de lei în loc de 250.000 de lei.

Recomandări Corespondență din San Francisco. Ce spune Ion Stoica, al patrulea cel mai bogat român, despre cum a creat sistemul care învață ChatGPT și cum vede România politicienilor de azi: „Ceva absolut reprobabil, nu este admisibil”

Fost ministru USR al Justiției, Stelian Ion a declarat însă că ministrul Cătălin Predoiu a luat parte la discuțiile în care s-a stabilit pragul pentru abuz în serviciu și tocmai el ar fi venit cu această propunere.

Senatul nu este cameră decizională, prin urmare proiectul de lege va putea fi modificat în Camera Deputaților.

