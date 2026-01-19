Ministrul de Externe, chemat de PSD să explice de ce România a votat pentru Mercosur

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat în ședința de la Palatul Victoria, terminată în urmă cu puțin timp, modul în care Ministerul de Externe a gestionat dosarul Mercosur și a cerut, la fel ca președintele UDMR, Kelemen Hunor, ca ministrul USR de Externe, Oana Țoiu, să fie chemat la următoarea ședință a coaliției pentru a explica de ce s-a ajuns ca România să voteze pentru acordul UE-Mercosur.

„Să nu se mai ia decizii pentru români fără să fim consultați. Nu așa funcționează o coaliție”, a spus Sorin Grindeanu în coaliție, potrivit surselor Libertatea.

Social-democrații au mai cerut și adoptarea unor măsuri concrete din partea MAE și a Ministerului Economiei pentru a contracara eventualele efecte negative ale acordului UE–Mercosur, dacă acesta va fi aplicat în forma actuală.

Totodată, președintele PSD a solicitat ca Oana Țoiu să explice și intenția MAE de a face angajări, în condițiile în care au apărut informații privind pregătirea unor concursuri considerate netransparente, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor publice să blocheze angajările.

Ce este Mercosur și de ce sănătatea europenilor poate fi pusă în pericol de carnea importată din America Latină

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat pe 9 ianuarie acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene și cu standarde de calitate reduse, care pot pune în pericol sănătatea europenilor. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat în 1991 pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

Foarte important, în țările Mercosur sunt permise practici interzise în UE, precum:

  • pesticide neautorizate în Europa
  • hormoni de creștere la carne
  • antibiotice folosite preventiv.

Aceste practici în producția de carne, permise în America Latină și interzise în UE, pot expune consumatorii europeni, inclusiv pe români, la riscuri pentru sănătate care nu se vor manifesta imediat, ci se vor acumula în timp, spun țările care nu sunt de acord cu Acordul Mercosur, precum Franța.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. Iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a avertizat că acordul UE-Mercosur poate însemna falimentul fermierilor români.

