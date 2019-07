Pe un document din sistemul Intranet al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), publicat azi în ziar, apare că Sorin Grindeanu și consiliera sa Cătălina Miriță au fost în Insulele Azore la o Plenară de comunicații poștale.

Deplasarea a avut loc în perioada 27-28 iunie 2019, iar aceștia au plecat de acolo cu o zi mai devreme decât restul grupului de la ANCOM.

Jurnaliștii Libertatea au încercat să obțină un punct de vedere al lui Sorin Grindeanu înainte de publicarea articolului, însă acesta nu a răspuns solicitării. El a făcut însă declarații pe acest subiect la Antena 3, după apariția articolului în ziar:

„Nu am nimic de ascuns. Biletele de întoarcere sunt diferite pentru că nu s-au găsit bilete pentru toţi membrii delegaţiei la toate cursele. Este o minciună că eu şi consiliera mea, Cătălina Miriţă, nu apărem în fotografiile de grup. A fost o întâlnire foarte importantă. Sunt două întâlniri pe an de acest gen la care participăm. Nu eu am decis să aibă loc în Insulele Azore. Anul trecut, de exemplu, a fost la Oslo”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 3.