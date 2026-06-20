Decizia, anunțată sâmbătă de judecătorul Juan Carlos Peinado, marchează o schimbare majoră în abordarea acestuia, după ce anterior respinsese măsuri similare. Hotărârea a fost luată la solicitarea asociației ultraconservatoare Hazte Oír și a partidului de extremă-dreapta Vox.

Begoña Gómez va contesta decizia de a-i confisca pașaportul, o măsură preventivă justificată prin „riscul absurd” ca escorta polițienească să o ajute să fugă, hotărâre care a declanșat un scandal politic uriaș și revolta sindicatului poliției.

Begona Gomez, acuzată de deturnare de fonduri

Judecătorul spaniol Juan Carlos Peinado, care investighează o presupusă deturnare de fonduri publice legată de soția premierului Pedro Sánchez, a finalizat ancheta ăn septembrie 2025 și a cerut ca Begoña Gómez să fie judecată de un juriu popular.

Magistratul susține că o asistentă angajată de serviciile premierului pentru a o sprijini pe soția sa și-ar fi desfășurat activitatea și în cadrul proiectelor profesionale externe ale acesteia, inclusiv atunci când Gómez conducea un master la Universitatea Complutense din Madrid.

Begoña Gómez a fost audiată de mai multe ori și a negat acuzațiile, afirmând că a cerut doar „ocazional” trimiterea unor mesaje și că asistenta nu a fost implicată niciodată în activitățile sale profesionale.

Judecătorul și-a schimbat radical poziția și a invocat un „risc de fugă”

Judecătorul Peinado a invocat un „risc de fugă” în cazul lui Gómez, justificat de „indiciile raționale de infracționalitate” și de pedepsele cu închisoarea prevăzute de Codul Penal pentru faptele incriminate.

El susține că situația de a fi soția unui prim-ministru este „efemeră și tranzitorie” și că protecția oferită de agenții de securitate ai statului ar putea dispărea ulterior.

Mai mult, acesta consideră că inclusiv escortele polițienești ale lui Gómez ar putea facilita o tentativă de fugă. „Nu încape îndoială că acești agenți, la un moment dat, fie din proprie inițiativă, fie urmând ordinele superiorilor, pot colabora la acțiuni care să faciliteze fuga”, a declarat Peinado.

Motivarea judecătorului a stârnit furia polițiștilor

Sindicatul național al poliției (Jupol) a reacționat dur, calificând drept „revoltătoare” decizia judecătorului Peinado de a-i confisca pașaportul Begoñei Gómez pe baza supoziției că ofițerii de poliție din propria escortă ar putea-o ajuta să fugă din țară.

Guvernul spaniol a reacționat dur invocând „o persecuție politică”

Potrivit unor surse citate de cotidianul El País, decizia este considerată „o persecuție și o obsesie” din partea unui magistrat a cărui instrucție este calificată drept „fără sens juridic” și „motivată politic”. În plus, Elma Saiz, purtătorul de cuvânt al Guvernului, declarase anterior că o astfel de măsură „nu ar fi de înțeles”.

Soția lui Pedro Sanchez, șicanată de o acociație ultrareligioasă

Aceasta nu este prima încercare de a restricționa libertatea de mișcare a Begoñei Gómez. În noiembrie 2024, aceeași asociație ultracatolică Hazte Oír a solicitat retragerea pașaportului acesteia înainte de un summit G-20 din Brazilia, dar cererea a fost respinsă de Peinado, care a considerat-o „nejustificată” și „disproporționată”.

De asemenea, surse guvernamentale au comparat cazul cu cel al fostului premier José Luis Rodríguez Zapatero, pentru care judecătorul José Luis Calama a respins măsuri similare, invocând că acesta este o „persoană de notorietate publică”, ceea ce ar face dificilă fuga sa.

Decizia actuală rămâne una dintre cele mai controversate din cariera judecătorului Peinado, iar cazul continuă să genereze dezbateri aprinse în Spania.

Begona Gomez, vizată și în al doilea dosar

Din aprilie 2024, soția premierului este vizată și de o altă anchetă privind corupția și traficul de influență, fiind suspectată că ar fi folosit poziția lui Pedro Sánchez pentru a obține finanțări de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabés.