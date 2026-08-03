Consumul a fost raționalizat

Decizia de a raționaliza consumul a fost luată de urgență de autoritățile locale și furnizorul de servicii, în încercarea de a permite refacerea stocurilor din rezervoarele de acumulare. În prezent, 6.000 de oameni beneficiază de apă la robinet doar patru ore pe zi, două ore dimineața și două ore seara, intervale complet insuficiente pentru gospodăriile mari.

„Din păcate, la momentul actual livrăm două ore dimineața și două ore seara. E foarte puțin pentru numărul de locuitori care îi avem, dar stocurile sunt epuizate. Mai avem stocuri pe două-trei zile. Practic, vedeți dumneavoastră, cu albia râului secată, nu mai avem de unde să mai aducem apă(…)”, a declarat Mircea Sabău, administrator al unui operator de apă din zona afectată, potrivit Antena 3 CNN.

Dimineața și seara, la orele stabilite pentru furnizare, presiunea din rețea scade considerabil din cauza consumului simultan extrem de ridicat. Locuitorii sunt nevoiți să își umple din timp toate vasele din casă și bidoanele din plastic pentru a avea apă necesară gătitului, igienei personale și adăpării animalelor pe parcursul întregii zile.

Situația devine tot mai greu de suportat de la o zi la alta, în special pentru persoanele în vârstă sau familiile cu copii mici. Oamenii se plâng că nu pot folosi electrocasnicele și că sunt nevoiți să cumpere cantități mari de apă îmbuteliată din magazine pentru băut, lucru care le afectează serios bugetul familiei.

Dunărea seacă într-un ritm alert, ca în 1985

Hidrologii anunță că debitul Dunării la intrarea în România este în scădere și se estimează că va ajunge la 1.400 mc/s până la data de 7 august. Astfel, fluviul ar urma să atingă un nivel apropiat de minimumul istoric înregistrat în 1985, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), citat de Agerpres.

România se confruntă cu o criză hidrologică pe Dunăre, iar efectele pun presiune directă pe siguranța energetică a României. Reamintim că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a oprit din cauza debitului redus al Dunării.

Pentru a gestiona situația, autoritățile au început dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Brațul Bala, și au decis amplasarea unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră în puncte strategice, stabilite în urma măsurătorilor batimetrice realizate cu sprijinul Forțelor Navale Române.

Armata a început și operațiunile pentru detonarea stâncii Pârjoaia, încercând astfel să schimbe cursul Dunării spre Cernavodă. După ce operațiunile de duminică au eșuat, militarii au detonat controlat stânca Pârjoaia luni, cu 100 de kilograme de explozibil.







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