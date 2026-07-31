Hunter Biden: „Nu candidez la nimic, pot spune ce vreau”

În timpul podcastului, care a durat aproape trei ore, Hunter Biden a respins ideea că tensiunile dintre familiile Biden și Trump ar reprezenta doar un spectacol politic. „Nu candidez la nimic, așa că pot spune ce vreau”, a afirmat acesta, explicând că nu se simte obligat să își tempereze opiniile.

Hunter Biden a spus că îi consideră responsabili pe unii lideri ai Partidului Democrat pentru presiunile exercitate asupra tatălui său de a renunța la candidatura pentru un nou mandat în 2024.

Despre liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, Hunter Biden a afirmat că acesta „l-a trădat” pe tatăl său, susținând că a făcut presiuni pentru retragerea candidaturii după dezbaterea electorală cu Donald Trump.

El a criticat-o și pe fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, respingând ideea că ar trebui să îi acorde un tratament preferențial pentru contribuția sa în Partidul Democrat. „Nu am nimic frumos de spus despre ea”, a declarat fiul lui Joe Biden, potrivit huffpost.com.

Atac la adresa lui Donald Trump și a familiei sale

Cele mai dure afirmații au fost îndreptate împotriva președintelui Donald Trump și a familiei acestuia: „La dracu cu el, cu fiii lui, cu fiica lui… Toți. Toată familia, până la nepoți”.

Hunter Biden a spus că speră ca numele Trump să fie compromis pentru totdeauna și a precizat că nu are nicio problemă dacă declarațiile sale vor deveni virale.

„La ce v-ați aștepta să spun despre un om care îl tratează astfel pe tatăl meu în public? La ce v-ați aștepta să spun despre un om care o tratează astfel pe mama mea, care o tratează astfel pe sora mea? I-au furat jurnalul și l-au publicat, au spus că tatăl meu este pedofil”, a continuat Hunter Biden.

„Nu accept ideea că totul este permis în politică”

El a respins și ideea potrivit căreia orice atac ar fi justificat în contextul competiției politice.

Fiul lui Joe Biden a mai spus că nu este de acord cu argumentul conform căruia „totul este permis în dragoste, război și politică”, încheindu-și intervenția reafirmându-și poziția față de cei pe care îi consideră responsabili pentru atacurile la adresa familiei sale.

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