Povestea lui Manel Monteagudo, care a spus că a intrat în comă la vârsta de 23 de ani, după ce a căzut de la înălțime, pe nava comercială pe care lucra, a ajuns în toată lumea. El Mundo a verificat spusele bărbatului şi, potrivit ziarului, experţi în neurologie, persoane apropiate lui şi spitalul care l-a tratat au oferit suficiente informaţii contradictorii pentru ca această istorie să fie pusă sub semnul întrebării.

Hotărâți să afle care este realitatea, jurnaliștii au mers la el acasă. La vederea lor, bărbatul i-a agresat și a mărturisit că nu a fost niciodată în comă. Până la urmă, a cerut scuze pentru cele întâmplate. „Trebuia să renunţ la poveste mai înainte, pentru că mi-a scăpat de sub control, în niciun moment nu am vrut aşa ceva. Îmi asum toată vina şi accept tot ce mi se spune”, a declarat el.

Singura parte adevărată din poveste este că într-adevăr, a suferit un accident acum cu 35 de ani, în urma căruia a rămas cu sechele. „Nu am fost niciodată în comă. Este adevărat că am căzut de la șase metri înălțime și am fost internat în spital” a spus el.

Monteagudo le-a povestit jurnaliștilor că are încă probleme după accident. „Ce s-a întâmplat cu adevărat? Din cauza accidentului, în fiecare zi, timp de 35 de ani, am leșinat de 14-16 ori pe pe zi. Aș vrea, și o spun din toată inima, să fi fost în comă. Așa nu i-aș fi dat atâtea bătăi de cap soției mele”, a declarat el.

Monteagudo a devenit popular în ultima perioadă după ce a afirmat că, în urma unui accident din tinereţe, pe un vapor în Irak, a stat 35 de ani în comă. Povestea lui, care circula în 2019, nu coincidea nici cu o alta publicată de el pe Facebook în 2017, când afirma că accidentul de atunci i-a lăsat sechele, însă că nu a ajuns în comă. La o emisiune TV, Monteagudo şi-a menţinut ideea, oferind detalii despre ce a văzut atunci când s-a trezit.

Se afla în Galicia şi nu îşi amintea nimic din ce se întâmplase, nici că revenise în Spania. Potrivit lui, iubita din tinereţe, Conchi, l-a îngrijit în toţi aceşti ani şi a devenit apoi soţia lui. Mai mult, a povestit fără să explice cum s-a întâmplat, că atunci când s-a trezit din comă a descoperit și că e tatăl a două fiice.

Totuşi, Monteagudo şi-a schimbat povestea de mai multe ori. De la interviuri la o biografie publicată în noiembrie 2021 de Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Gallega (AELG). Nici anul în care a avut loc accidentul nu e mereu acelaşi. Oscilează între 1978 şi 1979.

Citeşte şi:

Larisa a murit în ziua în care era înmormântată fiica ei de doar 3 ani, la trei zile după accidentul din Bihor în care s-a stins copila

Trei români au tăiat un copac de 40 de metri direct peste o mașină care circula pe o șosea din Germania

PARTENERI - GSP.RO FOTO Metoda INCREDIBILĂ prin care o jurnalistă sportivă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Atunci a început să tremure”

Playtech.ro BOMBĂ! Constantin Enceanu, reacție HALUCINANTĂ despre Niculina Stoican! Cum să-i spună așa ceva?!

Observatornews.ro Femeie răpită şi violată de un taximetrist din Iaşi. Bărbatul de 65 de ani şi-a luat clienta din Gara de Nord şi a dus-o acasă unde a profitat de ea

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2021. Vărsătorii ar fi bine să acorde atenție situațiilor pe care le trăiesc acum și să nu se lase distrași

Știrileprotv.ro Au primit amenzi uriașe după ce au petrecut cu calul în casă. Ce a pățit un bărbat care a încercat să danseze cu animalul

Telekomsport Mirel Rădoi s-a trezit aseară cu un SMS de la Gigi Becali: ”Eu i-am dat mesaj!” Ce i-a scris patronul FCSB

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute