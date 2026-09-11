Toată coasta yemenită de la Marea Roșie se află acum sub controlul rebelilor proiranieni Houthi, care au cucerit inclusiv ultimele insule strategice din jurul Strâmtorii Bab el-Mandeb, a declarat vineri un oficial al Guvernului din Yemen, potrivit AFP.

„Tot ce era sub controlul nostru pe coasta de vest a căzut”, a spus responsabilul yemenit, după ce rebelii Houthi ocupaseră cu câteva ore mai devreme insula Mayyoun, situată în partea cea mai îngustă a strâmtorii.

O ofensivă-fulger de câteva zile

Rebelii Houthi, care anterior controlau o mare parte din nordul Yemenului, inclusiv capitala Sana'a și provincia vestică Al Hudaydah, au înaintat fulgerător de-a lungul coastei de vest a Yemenului într-o ofensivă pe care au lansat-o săptămâna trecută.

Direcția ofensivei a fost Strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată pe o rută maritimă esențială pentru comerțul internațional ce leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Rebelii din Yemen au ocupat joi orașul-port Mocha și insula Zugar, iar vineri, pe lângă insula Mayyoun, cunoscută și ca Perim, au ocupat de asemenea insulele Hanich.

Un martor a declarat că a văzut bărbați înarmați poziționându-se de-a lungul coastei strâmtorii, la bordul unor vehicule militare. Pentru a încerca să le oprească înaintarea, Arabia Saudită a bombardat aeroportul din Mocha.

Rebelii interzic accesul navelor saudite în Bab el-Mandeb

O forță proxy a Iranului, rebelii din Yemen au dat asigurări vineri că navigația prin Bab el-Mandeb va rămâne „sigură” pentru toată lumea, cu excepția Arabiei Saudite. „Navigația este sigură pentru toate companiile, cu excepția navelor saudite, cărora li s-a interzis deja accesul”, a declarat purtătorul de cuvânt al mișcării rebele, Yahya Saree.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb este cu atât mai importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol, cu cât ea este acum principala sa rută maritimă accesibilă după blocada impusă de Gardienii Revoluției din Iran asupra Strâmtorii Ormuz, notează AFP.

Regimul din Iran salută o „victorie răsunătoare”

Ministrul iranian de Externe a discutat vineri cu omologul său saudit despre situația din regiune, în timp ce un consilier al liderului suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a salutat „victoria răsunătoare” a forțelor Houthi.

Luptele dintre rebeli și forțele proguvernamentale s-au soldat cu sute de morți de ambele tabere și au condus la strămutarea a 46.000 de civili, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM).

Între 2014 și 2022, Yemenul a fost scena unui conflict devastator între forțele proguvernamentale, susținute de Arabia Saudită, și rebelii Houthi, susținuți de Iran. Un calm relativ a domnit în această țară de la armistițiul din 2022, care a fost întrerupt prin blocada navală anunțată de rebeli în iulie împotriva Arabiei Saudită.

Arabia Saudită a cerut o intervenție militară a SUA

De atunci, rebelii au atacat obiective militare și zone controlate de guvernul recunoscut internațional și au lansat atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurilor petroliere saudite.