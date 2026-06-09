Sistemul, izolat complet de internet pentru a nu fi exploatat de dușmani

Recenta eliminare a unor înalți oficiali iranieni la Teheran a provocat o undă de șoc mult dincolo de Orientul Mijlociu. În Rusia, aceasta a declanșat o reacție imediată, relatează Financial Times: serviciile de securitate au dezactivat temporar anumite sisteme de supraveghere destinate protejării lui Vladimir Putin și a anturajului său, de teamă ca acestea să nu devină o breșă exploatabilă.

Acest dispozitiv, distinct de vasta rețea de camere de luat vederi care împânzește Moscova, a fost repus în funcțiune abia după o inspecție amănunțită, relatează Slate.

Inginerii au încercat, în special, să îl izoleze complet de internet, pentru a preveni orice intruziune exterioară. Această decizie ilustrează o îngrijorare tot mai mare: instrumentele de supraveghere, concepute pentru a proteja, se pot întoarce, de asemenea, împotriva celor care le utilizează.

O operațiune israeliană i-a pus pe jar

La originea acestei alerte se află o operațiune atribuită Israelului, care ar fi exploatat fluxuri masive de imagini video provenite de la camerele urbane iraniene. Datorită acestor date, serviciile de informații au putut localiza cu precizie o întâlnire strategică desfășurată la 28 februarie 2026, vizând mai multe figuri-cheie ale regimului iranian, printre care și liderul suprem, Ali Khamenei.

Această operațiune marchează un punct de cotitură tehnologic. Ea se bazează pe utilizarea avansată a inteligenței artificiale (IA) pentru a analiza volume gigantice de imagini, provenite de la mii de camere, și pentru a extrage din acestea informații operaționale. Acolo unde analiza umană ar fi imposibilă, aceste sisteme permit de acum înainte identificarea unor comportamente, tipare și anomalii la scară largă.

Progresele recente din domeniul inteligenței artificiale au schimbat radical regulile jocului. Spre deosebire de vechile instrumente, limitate la criterii predefinite, noile tehnologii permit interogarea fluxurilor video în limbaj natural. Astfel, devine posibilă căutarea unor situații precise, cum ar fi un schimb suspect între două persoane, o schimbare de înfățișare sau deplasările neobișnuite ale unui vehicul.

O urmărire totală, fără precedent

Această capacitate deschide perspective inedite pentru serviciile de informații și le permite nu doar să identifice o țintă, ci și să îi reconstituie obiceiurile, deplasările și rețelele relaționale pe parcursul mai multor luni.

Prin încrucișarea acestor date cu alte surse – rețele sociale, comunicații interceptate sau istoricul deplasărilor – analiștii pot realiza profiluri de o precizie fără precedent.

În fața acestei evoluții, statele devin conștiente de o vulnerabilitate structurală. Miliardele investite în sistemele de supraveghere video, în special în camerele de monitorizare a traficului, pot deveni porți de intrare pentru actori adversi. Mai multe țări au început deja să își consolideze dispozitivele: India, de exemplu, a decis să interzică anumite echipamente străine considerate de risc.

Paranoia regimului rus nu este lipsită de fundament

Rusia, la rândul ei, era deja preocupată de amenințările care îl vizează pe Vladimir Putin, venite în special din partea serviciilor ucrainene. Acestea din urmă și-au demonstrat capacitatea de a infiltra sisteme de supraveghere și de a exploata date de localizare pentru a desfășura operațiuni țintite, inclusiv pe teritoriul rus.

Cu toate acestea, aceste tehnologii nu sunt infailibile și pot fi ocolite prin recurgerea, de exemplu, la metode simple, cum ar fi comunicările scrise de mână sau telefoanele analogice. Exemplul lui Yahya Sinwar, liderul Hamas, care a fost mult timp de negăsit în ciuda unor mijloace tehnologice considerabile, stă mărturie în acest sens.

Prin urmare, paranoia regimului rus nu este lipsită de fundament, deoarece generalizarea supravegherii digitale este însoțită, într-adevăr, de un risc crescând de deturnare. Pe măsură ce statele își perfecționează instrumentele de control, ele își expun, de asemenea, propriile sisteme unor utilizări ostile.

Putin se teme că va fi ucis

Kremlinul a intensificat măsurile de securitate în jurul președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul unor temeri privind atentate și o posibilă lovitură de stat, potrivit unui raport al unei agenții europene de informații, citat de CNN.

Kremlinul a sporit considerabil măsurile de securitate în jurul președintelui rus Vladimir Putin, instalând inclusiv sisteme de supraveghere în locuințele personalului apropiat. Decizia vine în contextul unei serii de asasinate ale unor oficiali militari de rang înalt și al temerilor privind o posibilă lovitură de stat, potrivit unui raport al unei agenții europene de informații.

Documentul arată că bucătarii, bodyguarzii și fotografii care lucrează cu liderul de la Kremlin nu mai au voie să utilizeze transportul public. Vizitatorii sunt supuși unor controale duble, iar angajații din cercul apropiat pot folosi doar telefoane fără acces la internet.







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