Spionii lui Vladimir Putin îl acuză pe Bartolomeu că „a dezmembrat Ucraina ortodoxă”

Într-o declarație publicată pe site-ul său web, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a afirmat că Bartolomeu „a dezmembrat Ucraina ortodoxă” și că acum vizează statele baltice pentru a înlocui structurile ortodoxe ruse cu biserici „complet sub controlul Fanarului”, referindu-se la sediul patriarhiei din Istanbul.

„Bazându-se pe aliați ideologici sub forma naționaliștilor locali și a neonaziștilor, el încearcă să desprindă bisericile ortodoxe din Lituania, Letonia și Estonia de Patriarhia Moscovei, atrăgând preoții și enoriașii acestora în structurile religioase marionete create artificial de Constantinopol”, se arată în comunicatul SVR.

Declarația susține, de asemenea, că el intenționează să acorde autocefalia Bisericii Ortodoxe din Muntenegru, care nu este recunoscută, pentru a submina Biserica Ortodoxă Sârbă.

Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, acuzații de fake news

Patriarhia Ecumenică a respins ca „fake news” atacul virulent și personal lansat împotriva patriarhului ecumenic Bartolomeu de către Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR).

„Din 2018, când Patriarhia Ecumenică a decis să acorde autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina, Biserica Mamă a evitat să comenteze nenumăratele atacuri similare care au venit din partea centrelor și personalităților ecleziastice sau politice din Rusia. Același lucru îl face și astăzi”, a declarat Patriarhia într-un comunicat de presă.

„Scenariile imaginative, știrile false, insultele și informațiile fabricate de tot felul de propagandiști nu descurajează Patriarhia Ecumenică să-și continue slujirea și misiunea ecumenică”, se mai arată în comunicatul citat de Kathimerini, unul dintre cele mai vechi și respectate ziare din Grecia.

Patriarhul ecumenic a participat la slujba de sfințire a picturii din Catedrala Mântuirii Neamului din București

Pe 26 octombrie 2025, Bartolomeu I al Constantinopolului a participat, alături de Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de sfințire a picturii din Catedrala Mântuirii Neamului.

Ulterior, patriarhul ecumenic a fost decorat de președintele Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni.

Cine este Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului

Bartolomeu I este patriarhul ecumenic al Constantinopolului, considerat primul între egali (primus inter pares) în rândul liderilor Bisericilor Ortodoxe din lume.

Numele său real este Dimitrios Arhondonis, născut la 29 februarie 1940, pe insula Imbros (azi Gökçeada, Turcia). Este patriarh ecumenic din 1991, având sediul la Istanbul (Fanar).

Patriarhul ecumenic nu conduce administrativ toate bisericile ortodoxe, dar are un rol simbolic, diplomatic și canonic major în lumea ortodoxă. Totodată, reprezintă autoritatea care poate acorda autocefalie (independență) unor biserici ortodoxe, fapt care i-a adus un conflict deschis cu Patriarhia Moscovei, mai ales după recunoașterea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei în 2018.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE