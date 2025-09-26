Noua structură a TikTok în SUA

Conform acordului, o nouă companie mixtă va gestiona operațiunile TikTok în SUA. ByteDance, compania-mamă chineză, va păstra o participație sub 20%. Oracle, Silver Lake și fondul MGX din Abu Dhabi vor deține aproximativ 45% din acțiuni, iar restul de 35% va fi împărțit între investitori existenți ai ByteDance și noi acționari.

Oracle va supraveghea securitatea aplicației și va continua să furnizeze servicii de cloud computing. Trump a declarat: „Este deținută de americani, și de americani foarte sofisticați. Va fi operată în totalitate de americani.”

Printre investitorii menționați se numără General Atlantic, Susquehanna și Sequoia. Au fost evocați în discuții și Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch și Michael Dell. Luna trecută, ByteDance fusese evaluată la 330 de miliarde de dolari, iar operațiunile TikTok din SUA la 30-35 de miliarde de dolari.

Ordinul executiv semnat de Trump extinde termenul pentru vânzarea activelor TikTok din SUA până la 16 decembrie. Această măsură suspendă temporar aplicarea legii de securitate națională care ar fi obligat Apple și Google să elimine aplicația din magazinele lor.

Președintele chinez Xi Jinping și-ar fi dat acordul pentru tranzacție, deși Beijingul nu a confirmat oficial această informație.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Acord privind vânzarea diviziei americane a TikTok

Oficialii americani și chinezi au declarat luni, 15 septembrie, că au ajuns la un acord-cadru pentru transferul diviziei americane a TikTok către proprietari din SUA, acord care ar urma să fie confirmat vineri, în cadrul unei convorbiri telefonice între președintele american Donald Trump și cel chinez Xi Jinping.

Acordul potențial privind rețeaua de socializare, care numără 170 de milioane de utilizatori în SUA, a reprezentat o realizare rară în cadrul negocierilor întinse pe durata a luni de zile între primele două economii ale lumi. Cele două părți au încercat să dezamorseze războiul comercial de amploare, de natură a destabiliza piețele globale.

Mai multe nume cunoscute sunt pe lista investitorilor care încearcă să cumpere TikTok în SUA, a declarat președintele Donald Trump.