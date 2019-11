„Veorica este exact opusul, din toate punctele de vedere a ceea ce s-a tot propus, în spațiu public, ca politician decent: zero competență, zero viziune, zero… Zero și atât. Chiar nu vreau să mai începem cu incultura, gramatica, limbi străine.

De multe ori, absolut jenant, vezi alți ”inteligenți” de prin alte partide cum fac ei mișto de Dăncilă. Dar ei sunt de fapt cu 2 centimetri mai înalți. Plini și ei de râie, dar cu coada pe sus, o fac pe Dăncilă nu știu cum și nu știu cum.

Adică, să fim serioși, nu e ca și cum am fost obișnuiți în politică numai cu cine știe ce lumini și a picat Veorica din cer. E șocantă, dar e plin de specimene prin toate partidele”, spune Dragoș Pătraru.

