Investitorul principal este fondul de investiții transatlantic blisce, care a mai investit anterior și în OpenAI și Spotify. De asemenea, a participat și fondul de investiții Underline Ventures.

Alți investitori care participă la finanțare sunt fondurile NAP, Merantix, Robin Capital și Critical Ventures.

Cu această ocazie, Almetra se va extinde în SUA și își va transforma platforma într-un produs integrat de inteligență artificială și automatizare pentru liniile de producție din fabrici.

Extindere în America

Platforma Almetra utilizează camere bazate pe inteligență artificială pentru a oferi echipelor din fabrici date concrete, în timp real, despre performanța liniilor de producție, oferind creșteri ale productivității de până la 20%

Almetra a fost fondată în 2022 de Maximilian Fischer și Silviu Homoceanu și a crescut la aproximativ 40 de angajați, cu clienți precum Bosch, Siemens Energy și Aumovio – partea de componente auto a Continental.

Silviu Homoceanu Foto: Almetra

Inteligență artificială

„Platforma Almetra implementează camere bazate pe inteligență artificială pe liniile de producție și zonele de lucru. Înregistrările video brute sunt procesate local și convertite în date structurate, cum ar fi timpii unui ciclu de producție, ratele de producție, modelele de utilizare, în timp real, fără a necesita nicio integrare IT”, arată compania, într-un comunicat.

„Confidențialitatea muncitorilor este asigurată prin faptul că toate înregistrările video sunt anonimizate, iar majoritatea datelor video nu părăsesc niciodată fabrica; doar fragmente scurte randomizate sunt păstrate pentru analiza cauzelor principale ale încetinirii ritmului producției, de exemplu”, comform firmei.

Optimizarea industriei

Modelele de inteligență artificială proprietare ale Almetra sunt optimizate pentru mediile de producție industrială și se adaptează la procesele specifice ale fiecărui client, oferind informații concrete dincolo de reperele generice.

Inginerii și managerii de fabrici utilizează aceste informații pentru a defini și măsura direct îmbunătățirile ce se pot aduce întregului proces de producție.

„Fabricile produc totul în jurul nostru, dar majoritatea funcționează practic în orb. Echipele de fabrici știu că pierd capacitate, dar nu știu de unde sau de ce”, spune Maximilian Fischer, cofondator și director executiv al Almetra.

Maximilian Fischer (stânga) și Silviu Homoceanu (dreapta), cofondatorii Deltia, actuala Almetra Foto: Almetra

Clienți precum Bosch și Siemens Energy au înregistrat creșteri ale productivității de până la 20% și au generat economii de milioane de dolari per fabrică, spune Almetra.

Integrare cu Google, Amazon și Nvidia

Finanțarea va contribui, de asemenea, la o automatizare mai avansată, inclusiv la robotică în anumite medii de producție.

Almetra se extinde deja în această direcție prin acceptarea în programe precum Acceleratorul de Robotică al Google DeepMind și Fellowship-ul Physical AI al Amazon AWS, NVIDIA și MassRobotics.

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