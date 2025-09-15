Într-un mesaj publicat pe X, Connor McGregor (37 de ani) susține că a luat această decizie „după o reflecţie îndelungată şi după ce s-a consultat cu familia sa”. Starul MMA subliniază că „angajamentul său faţă de Irlanda nu se opreşte aici” şi contestă legea electorală, care impune sprijinul a 20 de membri ai Parlamentului sau a patru autorităţi locale pentru validarea unei candidaturi la alegerile prezidențiale.

McGregor, un activist de frunte al mişcării anti-imigraţie din Irlanda, mai susține că există un „deficit democratic împotriva voinţei poporului irlandez”, în special al „irlandezilor uitaţi”, care, în opinia sa, se simt abandonaţi şi ignoraţi de așa-zisa politică „woke” a sistemului actual.

Muintir na hÉireann, a chairde Ghaeil,



I recently announced my sincere and genuine intentions of running for the office of Uachtaráin na hÉireann.



I am a very passionate Gael and take great pride in our Country.



I have demonstrated this fighting Irish spirit on a world stage… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 15, 2025

„Există acum o mişcare foarte vizibilă şi foarte activă de patrioţi irlandezi care se întorc la originile noastre culturale şi istorice şi caută să păstreze şi să protejeze modul nostru de viaţă irlandez. Acest val nu poate fi oprit!”, afirmă el.

Supranumit „The Notorious”, Connor McGregor a fost primit cu onoruri în luna martie la Casa Albă de către Donald Trump, cu ocazia zilei de Sfântul Patrick.

Sportivul irlandez a fost condamnat în noiembrie anul trecut într-un proces civil într-un caz de viol. El a fost, de asemenea, că a agresat sexual o femeie la Miami în iunie 2023.

Trei candidaţi s-au înscris în curs pentru alegerile prezidențiale din Irlanda, și anume Catherine Connolly (stânga), Jim Gavin, din Fianna Fail, şi Heather Humphreys, din Fine Gael, două partide din coaliţia de centru-dreapta, aflată la putere.

Pe lângă McGregor, şi alte personalităţi şi-au exprimat interesul pentru această funcţie înainte de a se retrage, cum ar fi muzicianul Bob Geldof.