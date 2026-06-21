O stație cu „umbrelă”, noul mobilier urban din Craiova

Lia Olguța Vasilescu îi ironizează pe craiovenii care critică noul mobilier urban din oraș. Este vorba de un proiect care vizează înlocuirea unor refugii clasice de autobuz cu stații tematice.

„Cârcotașii! Suntem pe fază? Tocmai am mai montat o stație realizată de Eco Urbis, la blocurile de la Aeroport. Pentru cine nu știe, acel cartier a aparținut de Cârcea, dar acum este al Craiovei. Azi am montat o stație care oferă umbră, are o băncuță din lemn și este în formă de umbrelă. Ia să auzim criticii de artă urbană…”, a scris, sâmbătă, Olguța Vasilescu, pe Facebook.

La scurt timp după publicarea postării, primărița a restricționat comentariile. Prin acest gest însă, s-a privat tocmai de criticile pe care susținea că le așteaptă.

Lia Olguța Vasilescu s-a lăudat și cu o stație care imita o bufniță cu aripile deschise

Noua controversă izbucnește la scurt timp după scandalul provocat de o altă stație atipică, amplasată lângă Parcul Nicolae Romanescu. Acea structură din lemn, care imita o bufniță cu aripile deschise, a devenit în luna martie ținta ironiilor pe internet, strângând sute de reacții negative și meme-uri din cauza designului său.

A fost montată în luna martie, în Craiova, o stație sub forma de bufniță cu aripile deschise
Stație sub forma de bufniță cu aripile deschise. Foto: Lia Olguța Vasilescu/Facebook

„O nouă stație de autobuz creată de Eco Urbis a fost montată în zona Parcului Romanescu. Sperăm să se înscrie curând printre obiectivele agreate de craioveni și să îi convingă pe cât mai mulți să circule cu autobuzul”, spunea, pe 15 martie, Lia Olguța Vasilescu.

Ea a anunțat încă de atunci apariția și altor stații de autobuz, pe care le consideră atractive, în diferite colțuri ale orașului. Acestea sunt executate de Secția Creație a Eco Urbis, o societate aflată în subordinea Consiliului Local Craiova responsabilă de amenajări urbane, zone verzi, mobilier urban sau servicii ecologice.

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