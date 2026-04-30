Acuzații de malpraxis la Spitalul de Urgenţe din Braşov

Ștefan Grancea, tatăl a 8 copii, s-a trezit ameţit în urmă cu două săptămâni, având o durere puternică în piept. Familia a sunat la 112, iar bărbatul a fost transportat la spital. De asemenea, soția bărbatului îl acuză pe șoferul de pe Ambulanță că a făcut mișto de pacient, potrivit Observator News.

„Şoferul de la Ambulanţă a început să facă mişto de soţ, că a zis că este beat. Am vrut să mă duc după soţ, la spital. Pe soţ l-au pus pe taxi şi mi l-a trimis acasă cu o reţetă. Nu i-a zis ce are”, a spus Bianca Grancea, soţia bărbatului.

Ajuns la spital, bărbatul a fost consultat doar două minute, potrivit actelor medicale.

„Cum a consultat un pacient în 2 minute? Şi mi-a zis că nu, că l-a consultat mai mult, dar a trebuit să închidă fişa că nu mai avea el chef după să facă fişe”, spune Monica Grancea, nora bărbatului, pentru Observator News.

Pacientul a ajuns la Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) de la Spitalul Judeţean Braşov, în noaptea de 18 spre 19 aprilie, la 01:59 și a plecat 33 de minute mai târziu cu diagnosticul de durere lombară acută. A primit și o reţetă de trei medicamente împotriva inflamaţiei şi durerilor.

Bărbatul a murit după 16 ore

Ștefan a murit în urma unor complicaţii cardiace severe, după aproximativ 16 ore de la trimiterea sa acasă de către medici. Potrivit certificatului constatator al decesului, bărbatul a suferit o ruptură de aortă, acumulare de lichid în jurul inimii și insuficiență cardiorespiratorie acută. Simptomele nu au putut fi depistate de medici la controlul din dimineața zilei de 19 aprilie.

Membrii familiei îi acuză pe medici de neglijență. „Dacă îşi dădea domnul doctor interesul poate se putea trata sau măcar eram împăcaţi că s-a făcut tot ce era de făcut. Dacă i se făcea măcar un EKG, ceva, orice fel de consult la inimă putea să facă diferenţa”, a mai spus Monica Grancea, nora bărbatului, potrivit sursei citate.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

