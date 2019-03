Omul de afaceri care deține un lanț de restaurante fast-food și un complex hotelier în Suceava a devenit cunoscut în spațiul public după ce a construit simbolic, în 7 ore, pe un teren privat, cu 17 oameni, primul metru de autostradă din Moldova.

Prezent la o emisiune Digi24, Ștefan Mandachi a declarat că nu a putut să le spună muncitorilor despre inițiativa pe care o are, așa că le-a spus că filmează pentru o reclamă.

„Dom’le, vrem să filmăm, că vedeau camere, era echipa, eram foarte mulți acolo pentru că vedeți că e făcut foarte profesionist și atunci eu spuneam: Hai că începem reclamă! Și spuneam două-trei cuvinte în plus, ca să-i păcălesc cumva și după aia spuneam: Primul metru de autostrada s-a construit! Și toată lumea credea”, a povestit omul de afaceri.

După construirea metrului de autostradă, inițiativă luată pentru impulsionarea autorităților de a construi autostrăzi, Ștefan Mandachi a îndemnat fiecare susținător al demersului este încurajat să provoace alte trei persoane care să se alăture manifestului.

„În momentul în care am pornit manifestul am fost uimit, pot să spun șocat de cât de mulți antreprenori au rezonat cu mine. Cred că asta este termenul. Nu pot să-mi revin de tot în momentul în care văd oameni de afaceri vocali, care își închid fabricile, centrele comerciale”, a povestit bărbatul care a mai spus că are cel puțin 4.000 de mesaje necitite pe telefon din partea oamenilor, potrivit digi24.ro.

Ştefan Mandachi a subliniat că gestul său este unul personal, că nu face politică şi că nu este membrul vreunui partid.

Foto: Facebook Ștefan Mandachi

