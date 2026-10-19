La doar 6 ani, Ștefan a devenit campion la prima sa olimpiadă. Performanța uimitoare obținută în doar 8 minute

La doar șase ani, Ștefan Simota, un băiețel din Rădăuți, județul Suceava, a reușit ceea ce mulți copii mai mari visează să obțină: un loc întâi la o competiție națională. Pentru această performanță, a lăsat o vreme deoparte jocurile pe telefon, tabletă și calculator și s-a concentrat asupra unei pasiuni pe care o împarte cu fratele său mai mare, deja campion la două concursuri internaționale, scrie NewsBucovina.

Performanță uriașă la 6 ani: 150 de exerciții de aritmetică mentală în 8 minute

Ștefan a participat pentru prima dată la Olimpiada Națională de Aritmetică Mentală SmartyKids 2026, desfășurată la Brașov. Competiția organizată de rețeaua educațională SmartyKids a reunit peste 670 de copii din întreaga țară, care și-au demonstrat rapiditatea și precizia în efectuarea calculelor fără ajutorul calculatorului. Deși a fost la prima experiență de acest fel, băiețelul din Rădăuți a reușit să câștige locul I la categoria sa și să se întoarcă acasă cu o medalie și o diplomă după ce a rezolvat o serie de calcule într-un timp extrem de scurt.

Potrivit familiei, copilul de șase ani a rezolvat 150 de exerciții în numai opt minute, folosindu-se exclusiv de tehnicile de aritmetică mentală pe care le-a exersat în timpul pregătirii. Iar performanța nu s-a oprit aici. A urmat o probă de departajare, în care Ștefan a trebuit să demonstreze din nou cât de repede poate calcula. În doar două minute, băiețelul a rezolvat alte 60 de exerciții, un rezultat care i-a adus locul I la categoria sa.

Pentru Ștefan, medalia câștigată la Brașov a reprezentat primul mare succes într-o competiție de acest nivel dar, în spatele celor 10 minute de concurs și departajare, au stat multe ore de pregătire. Familia a povestit că băiețelul a renunțat temporar la jocurile pe telefon, tabletă și calculator, preferând să dedice mai mult timp exercițiilor de aritmetică mentală. Efortul a fost răsplătit cu o medalie, o diplomă și primul loc întâi din parcursul său competițional.

Fratele mai mare al lui Ștefan, Matei, este campion la două concursuri internaționale

Ștefan nu este singurul copil pasionat de calcule din familia Simota. Fratele său mai mare, Matei, în vârstă de opt ani, are deja în palmares mai multe premii importante, câștigate atât în România, cât și în străinătate. În 2025, Matei Simota a obținut locul I la Olimpiada Națională de Aritmetică Mentală, iar un an mai târziu, în vara lui 2026, a reușit două performanțe internaționale, la numai patru zile distanță.

Pe 3 iulie, Matei a câștigat locul I la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală Brain Master 2026, organizată la Istanbul, în Turcia, după ce pe 7 iulie a participat la competiția internațională Academy IQ 2026, desfășurată în Antalya, unde a obținut titlul de campion, cea mai înaltă distincție acordată în cadrul concursului. Finala din Antalya a presupus o probă dificilă. Participanții au avut la dispoziție doar șapte minute pentru a rezolva 260 de exerciții complexe, toate prin calcul mental. După o probă de departajare, Matei Simota a fost declarat câștigător.

Astfel, în numai câteva zile, copilul de opt ani a câștigat două competiții internaționale, după succesul obținut anterior la nivel național.

La ediția din 2026 a Olimpiadei Naționale de Aritmetică Mentală SmartyKids, Matei a participat alături de fratele său mai mic. De această dată, a concurat la proba de înmulțiri, unde participanții au avut de rezolvat 360 de exerciții în numai 18 minute. Calculele trebuiau efectuate exclusiv mental, fără calculator sau alte instrumente de ajutor, iar Matei s-a clasat pe locul al IV-lea, completând astfel seria rezultatelor obținute în ultimii doi ani.

Tatăl celor doi frați: „Bucuria de a-i vedea crescând împreună, uniți de aceeași pasiune”

Ciprian Simota, tatăl celor doi băieți, spune că dincolo de medalii și clasamente, cea mai mare satisfacție este faptul că Ștefan a început să urmeze exemplul fratelui său mai mare. Într-o declarație acordată publicației Suceava News Online, tatăl a vorbit despre influența pe care reușitele lui Matei au avut-o asupra lui Ștefan și despre pasiunea comună care îi apropie pe cei doi frați. Pentru părinți, rezultatele reprezintă atât o recunoaștere a muncii copiilor, cât și „bucuria de a-i vedea crescând împreună, uniți de aceeași pasiune”, după cum a mărturisit Ciprian Simota.