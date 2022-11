„Tatăl lui a fost, în principal, unul dintre comandanții Securității din județul Vrancea. Acum… Eu nu cred că ar trebui luată în derizoriu această numire din mai multe motive”, a spus Stelian Tănase, care apoi a detaliat.

„În primul rând, eu citesc aici că influența Securității e neabătută, adică ea are o listă de posturi pe care nu o dă din mână și Ministerul Apărării e, evident unul din capetele acestei liste. L-au pierdut pe Dîncu, care și el avea niște relații cu respectiva, onorabila și înfricoșătoarea instituție și a ocupat multe poziții în sistem, unele dispărute din CV”, a afirmat scriitorul despre Angel Tîlvăr.

Dar și acest tip e legat direct de vechile structuri ale Securității. Asta arată că gheara Securității e încă acolo și nu a lăsat să-i scape acest post. Încă are o influență așa de mare că poate decide că un om care are legături directe, prin familie, trebuie să fie acolo, nu un oarecare. Scriitorul Stelian Tănase, despre Angel Tîlvăr, ministrul PSD al Apărării:

El a precizat că nu l-a cunoscut personal pe senatorul PSD și că acesta „poate fi băiat deștept sau idiot, vom vedea”, dar că prima concluzie a lui este că „Securitatea e cu noi, ca să zic așa”.

Tănase a vorbit apoi despre interesul președintelui Klaus Iohannis în acest joc de putere.

„A doua concluzie de ce acest personaj șters, care de 18 ani e în Parlament și nu s-a remarcat prin nimic, n-a semnat legi, n-a ținut discursuri, a fost numit de Iohannis ministru al Apărării… Am încercat să mă gândesc, să deduc, sunt declarații din alte numiri. Singura concluzie, și aceasta fragilă, e că Iohannis are nevoie de un om care nu are propriile ambiții intelecutuale, ca Dîncu, care a și spus când a plecat că nu se înțelege cu Iohannis, deci are propriile lui ambiții. Deci vrea un om fără voce. El (n.red. – Tîlvăr) e un om șters, n-a deranjat pe nimeni, ocupa locul degeaba, era un fel de sinecură”, a precizat scriitorul.

„Iohannis are nevoie de acest om șters, în fața căruia el să strălucească”

Acesta susține că Iohannis preferă o „mămăligă”, un „om șters în fața căruia el să strălucească”, ceea ce, potrivit lui Tănase, nu era cazul fostului ministru Vasile Dîncu.

„Deci Iohannis are nevoie de acest om șters, în fața căruia el să strălucească, el să fie vocea armatei. Până acum a fost Dîncu. Iohannis nu a putut să treacă peste el, că era și el țâfnos, ardelean. Avea nevoie de un om șters, o mămăligă, ca el să fie șeful armatei în mod real”, a continuat Stelian Tănase.

Politologul s-a referit în final și la a treia concluzie care, în opinia sa, se desprinde după numirea lui Angel Tîlvăr la Apărare.

„PSD a arătat încă o dată că n-are oameni și că-și numește oamenii formal în funcție de jocurile de putere din partid, de găștile care au sau nu influență. Să ne gândim la oamenii puși de Dragnea că voiau mușchii lui. Mai există azi? Mai e băiatul ăsta, Grindeanu, care nu moare deloc. E die hard. Are ambiții foarte mari, dar e incapabil. Dragnea l-a aruncat pe geam ca pe o măsea stricată, dar iată că s-a întors la fel, ca Tudose. Ei sunt produsul luptei interne de partid, oameni de moment care pot dispărea mâine ca și cum n-ar fi fost”, a punctat Stelian Tănase.

Senatorul PSD Angel Tîlvăr a fost învestit pe 1 noiembrie în funcţia de ministru al Apărării Naţionale, într-o ceremonie care a avut loc la sediul MApN, în prezenţa premierului Nicolae Ciucă, cel care a îndeplinit timp de o săptămână funcția de interimar la Apărare, după demisia lui Vasile Dîncu. Întrebat în aceeași zi despre faptul că tatăl său a lucrat în fosta Securitate, Tîlvăr a replicat că şi-ar dori să trăiască într-o ţară în care „dosarele de cadre să fie mai puţin importante decât activitatea fiecăruia”

