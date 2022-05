„Eu îl cunosc pe domnul Rădoi pentru că era liderul sindicatelor din metrou și ulterior a fost liderul unei federații sindicale din Transporturi. Am avut o relație institutională în perioada în care am fost ministru, de asemenea am avut o relatie instituțională în perioada în care am fost prim-ministru” au fost primele cuvinte ale lui Ludovic Orban, aflat în Parlament, sunat de Libertatea.

El a adăugat că nu l-ar fi sprijinit pe Rădoi într-un demers ilegal, iar fostul lider de sindicat știa acest lucru.

Dacă mi-ar fi solicitat vreun ajutor, s-ar fi văzut lucrul respectiv. Gândiți-vă că el a fost sub mandat de ascultare și orice ar fi discutat cu mine apărea în stenograme. Deci, nu mi-a cerut niciodată lucruri ilegale pentru că stia că dacă apelează la mine cu lucruri ilegale nu sunt omul care să facă altceva decât spune legea. Eu sunt un om care respectă legea. Ludovic Orban, pentru Libertatea:

Întrebat de ce a folosit apelativul „El Maximo” în convorbirea cu Ion Rădoi, depusă ca probă la rechizitoriul DNA, actualul președintele al partidului Forța Dreptei a răspuns că acest lucru nu înseamnă că erau prieteni și că „nu s-a relevat niciun fel de discuție pe care am avut-o cu Rădoi care să exceadă cadrul legal”.

„Nu pot să zic că este prietenie. Era un apelativ pe care i l-am dat când a fost ales lider al federației aceleia, la Transporturi. Dar în afară de această parte, cu apelativul pe care i l-am dat, El Maximo, se vede foarte clar, și bănuiesc că nu sunt date publicității toate conversațiile din perioada în care el a fost sub ascultare, dar dacă ar fi fost cel mai mic lucru de reținut privitor la toate discuțiile pe care le-am avut cu el, și ținând cont de faptul că era un context conflictual, ar fi fost relevante. Ori, este evident că nu s-a relevat niciun fel de discuție pe care am avut-o cu Rădoi care să exceadă cadrul legal”, a mai spus Orban.

Stenograme DNA: Dialog Ludovic Orban – Ion Rădoi

O serie de extrase din rechizitoriul DNA în dosarul spațiilor comerciale de la metrou, intrate în posesia Libertatea, au arătat modul în care fostul lider al sindicatului Metrorex, Ion Rădoi, și colegii săi relaționau cu oamenii politici sau șefii primăriilor, în contextul campaniei de demolare a chioșcurilor sindicatului din stațiile de metrou, în 2021.

În încercarea de a-l opri pe fostul ministru USR al Transporturilor, Cătălin Drulă, din acţiunea de demolare a spaţiilor comerciale de la metrou, Ion Rădoi a apelat și la președintele PNL de atunci, Ludovic Orban, fost ministru al Transporturilor, după cum a reieșit din stenogramele unei conversații telefonice din 2 iunie 2021. Dar actualul președinte al partidului Forța Dreptei nu a intervenit la Drulă.

Ludovic Orban: El Maximo!

Rădoi Ion: Ei, o juma de Maximo, față de Marele Președinte la pătrat!

Ludovic Orban: Ce faci?

Rădoi Ion: Ce să fac? Iată că…hm, cu ale mele, cum se văd așa, de la distanță. Și mai mă uit și la ale tale, că pentru mine Ludovic Orban va rămâne prieten toată viața!

Ludovic Orban: Păi, normal!

Rădoi Ion: Și… cred, cred că trebuie să dăm puțin ochi-n ochi… că nu, mai…nu știu, să mai contăm puțin, că nu-mi place ce vor oamenii ăștia.

Ludovic Orban: Îhî.

Rădoi Ion: Și care m-am întâlnit cu el la ușă când Președintele la pătrat a împlinit 58 de ani, eu eram… A venit, m-a bătut pe umăr la ușă acolo, că eu eram în hol.

Ludovic Orban: Da…?

Rădoi Ion: Că acolo o… așa, o nuanță, o atenție am trimis-o la partid, că puteam așa…

Ludovic Orban: Mersi!…[neinteligibil]…

Rădoi Ion: Ei… în fine! Nu-i nicio problemă! Nicio problemă!

Ludovic Orban: Îhî! Nu fi supărat!

Rădoi Ion: Și…

Ludovic Orban:…[neinteligibil]…

Rădoi Ion:…că vrea el o întâlnire tete-a-tete. Zic: „Acum, după atâta vreme, vrei tete-a-tete?!”, zic: „Hm…după ce spune președintele!”

Ludovic Orban: Îhî.

Rădoi Ion: Și așa s-a încheiat. Și acum, chiar dacă vorbim la telefon, dar trebuia să transmit mesajul ăsta. Și îl întreb pe președinte la pătrat când… când ne putem întâlni?

Ludovic Orban: Săptămâna viitoare, marți sau miercuri…[neinteligibil]…

Rădoi Ion: Pentru câteva, pentru câteva minute, nu trebuie… Că nu ne trebuie…

Ludovic Orban: Da, mă, săptămâna viitoare, marți sau miercuri!

Rădoi Ion: Bun! Hai!

Ludovic Orban: Îhî. Dă-mi un semnal dimineață…

Rădoi Ion: Să fie când, în jur de prânz, așa? Da? De dimineață?

Ludovic Orban: Da, dimineață dă-mi! Eu sunt, de la 08:00 plec de-acasă.

Rădoi Ion: Am înțeles.

Ludovic Orban: Dă-mi un telefon când sunt în mașină și stabilim, da?

Rădoi Ion: Am înțeles, Presidente! Așa rămâne!

Ludovic Orban: Te îmbrățișez, Cornel!

Rădoi Ion: Toate cele bune, o seară bună! Numai bine!

Ludovic Orban: Toate bune! Pa! Pa!

